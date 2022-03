Grote drukte op de Zeedijk vanwege Britse rapper Central Cee

Beeld Het Parool

De rapper is in de hoofdstad om de merchandise rond zijn nieuwe album ‘23' te promoten. Honderden mensen verzamelden zich in de straat om de rapper te spotten. Central Cee zou van 14.00 uur tot 18.00 uur handtekeningen uitdelen, maar hij liet op Instagram weten dat het event geannuleerd is vanwege de grote hoeveelheid mensen.

Vooral veel jongeren

Op de signeersessie van de rapper zijn vooral jongeren afgekomen. Teis Frank (16), Boaz Röben (17) en Otis Poelbodipoero (16) waren in de buurt en wilden een glimp van de Britse rapper opvangen. “We waren vlakbij en zagen op Instagram dat Central Cee naar de stad zou komen.” Bij aankomst hoorden ze dat het evenement gecanceld werd. “We hebben Central Cee niet eens gezien, hij zit daarboven,” zegt Teis Frank terwijl hij naar de bovenste verdieping van de winkel wijst.

De uit West-Londen afkomstige Central Cee, die eigenlijk Oakley Neil Caesar-Su heet, maakt drillrap en brak in 2020 door met het nummer ‘Day in the life’.

Sabrin Kotar (12) en Amira Rakdon (13) zijn net uit de straat weggelopen. “We hebben hem kort gezien toen hij wegreed. We zijn fan van zijn muziek en wilden hem graag in het echt zien. Het stond overal op social media dat hij zou komen, dus we wisten dat hij er zou zijn.” Terwijl ze vertellen rennen de twee fans snel verder, omdat ook de Stormsteeg en de Bantammerbrug worden ontruimd.

Rond 17.15 uur was het weer rustig rondom de Zeedijk en vertrokken de meeste agenten.