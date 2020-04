Grote drukte in parken blijft uit: ‘Maatregelen werden goed nageleefd’

Beeld Maarten Brante

Niks geen kluitjesvoetbal in het Vondelpark. Overal op zitten stelletjes of gezinnen op het veldje bij het standbeeld van Vondel. Met meetkundige precisie bijna verhouden ze zich tot elkaar: een meter of vier, dichterbij zie je niemand naast een ander zitten. Het leidt tot een on-Vondelparks beeld, waar het voor velen normaal gesproken juist de bedoeling lijkt te zijn zo dichtbij als mogelijk bij die ander in de buurt neer te ploffen.

Bewust en verantwoordelijk

Wat zich zondag in het Vondelpark afspeelde, dat optimaal gebruik van ruimte, was in vrijwel alle parken van Amsterdam te zien: er was aanloop, misschien wel meer dan je vanuit het oogpunt van coronaverspreiding ideaal zou vinden. Maar het overgrote deel van de Amsterdammers, bij afwezigheid van toeristen zo heerlijk onder ons, gedroeg zich bewust en verantwoordelijk. Best scherp op zichzelf en de ander, maar ook relaxed met mate.

Het was een dag waarover al de hele week werd gesproken: de eerste lente-achtige dag. Bloesjesdag. Dat je buiten wil zijn, op terrassen wil zitten, iedereen elkaar opzoekt. Terwijl het devies nu juist is dat we met zijn allen zoveel mogelijk binnen blijven. Pak je balkon, blijf in je tuin. Of, als je dan toch de hort op wil: maak een ommetje in je eigen buurt.

Een grote groep Amsterdammers gaf niet helemaal gehoor aan die gemeentelijke oproep. Het was toch nog best druk in de parken, velen trokken erop uit naar recreatiegebieden. Het noopte de burgemeester van Oostzaan zelfs ertoe om het Twiske af te sluiten voor al het autoverkeer, omdat de aanloop te groot werd. Langs de Amstel was het halverwege de middag filerijden voor racefietsers tussen Ouderkerk en Amsterdam.

Intelligente lockdown

De gemeente zelf spreekt van een goed verlopen eerste lentedag. Volgens een woordvoerder is het nergens ‘te druk’ geweest. “Niet in het Vondelpark, maar ook niet elders. Er waren veel agenten en andere toezichthouders op de been, maar die hoefden geen parken af te sluiten wegens een te grote aanloop. Ook zagen we dat de maatregelen, zoals bijvoorbeeld het afstand nemen, goed werden nageleefd.”

Drukkig dus, maar al met al was het prima te doen. Er was levendigheid, maar niet van een oncontroleerbare massaliteit. De intelligente lockdown, de variant waarvoor Nederland heeft gekozen, blijkt op maat gesneden voor de Amsterdamse bevolking. Wel naar buiten dus, maar niet met zijn allen op een kluitje.

Zie bijvoorbeeld het Oosterpark, waar tientallen mensen op de rand van de vijver bij de muziekkoepel zitten. Twee meter uit elkaar zitten ze op de houten betimmering, voor iedereen is er ruimte voor een plekje in de zon. En neem in het Sarphatipark waar zeker twintig mensen hun hond uitlaten op het renveldje. De honden krioelen door elkaar, de baasjes staan in een vergaderingopstelling bij elkaar: stuk voor stuk op gepaste afstand.

Wielrenners

Bij ijswinkel Monte Pelmo in de Jordaan is het druk. Of beter: lijkt het druk In de enorme rij staan alles bij elkaar zo’n vijftien mensen: zou je ze in een pre-coronarij zetten, dan was het je niet eens opgevallen. Buurtbewoner Robert-Bas in de rij noemt de sfeer ontspannen. “Je moet afstand houden, maar dat doet volgens mij iedereen. We zijn denk ik allemaal vooral blij dat we weer even naar buiten kunnen.”

Ging dan alles goed in de stad en daaromheen? Nou nee, niet alles. Neem de wielrenners langs de Amstel die soms met zijn achten tegelijk door de drukte scheuren, schouder aan schouder alsof corona niet bestaat. Of die vier meisjes van een jaar of vijftien in het Frankendaelpark, die met zijn allen op een heel klein handdoekje chips zitten te eten. “Maar we ademen allemaal een andere kant op.”