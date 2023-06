Grote drukte bij pont Centraal Station: ‘Het GVB heeft zich verkeken op het aantal passagiers’

Drukte bij de pont van het GVB over het IJ naar Amsterdam-Noord. Beeld Sabine Joosten/ANP

Zaterdagmiddag staan de meeste mensen aan boord tegen elkaar aan. Een vrouw probeert zich door de mensenmassa naar het overdekte gedeelte te wringen. “Ik ben vanmiddag naar de stad geweest en helemaal oververhit. Ik ben bang dat ik een zonnesteek oploop.”

Julian Johns zegt dat hij het nog nooit zo druk heeft gezien op de pont. “Het is nu net als in de ochtendspits doordeweeks. Ze hebben gewoon niet genoeg ponten ingezet. Ik sta al tien minuten te wachten.”

Ook John Arends staat al tien minuten te wachten. “Het komt een beetje door een cruiseschip dat net héél langzaam langsvoer, maar het komt vooral doordat het GVB zich heeft verkeken op het aantal passagiers, lijkt het wel.”

Reactie GVB

Een woordvoerder van de GVB laat weten geen alarmerende berichten te hebben ontvangen. “Met dit lekkere weer is het overal druk in de stad,” vertelt hij. “Bovendien is de overtocht naar Noord ook een typisch uitje in Amsterdam. Noord is nou eenmaal in trek, veel mensen gaan in het weekend bijvoorbeeld naar de A’DAM Toren. Dat zie je dan ook terug in het pontjesverkeer.”

Ondanks de drukte vindt de woordvoerder dat de pont, ook in het weekend, ‘met grote regelmaat’ vaart.