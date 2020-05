Grote drukte bij parken en stranden, politie stuurt bezoekers weg

De Bogortuin, voor en nadat de politie bezoekers wegstuurde. Beeld Het Parool

Het is de perfecte dag om het park op te zoeken: zomerse temperaturen en bijna iedereen vrij van werk. Maar op een aantal plekken in de stad is het té druk. Bij de Bogortuin, Gaasperplas, het Sloterstrand, Park Somerlust en het Marineterrein werden mensen donderdagmiddag verzocht om te vertrekken. In het Vondelpark is de maximale capaciteit bereikt.

Op die plekken was het onmogelijk om nog 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Daarom heeft politie en handhaving ingegrepen. Bij de Bogortuin werden mensen via luidsprekers op een politiebusje verzocht te vertrekken: ‘Wij verzoeken jullie vriendelijk de Bogortuin te verlaten. Als jullie dat niet doen, moeten we een boete uitdelen van bijna vierhonderd euro. Dat zou toch zonde zijn!’

Het Marineterrein had zich voorbereid op de toestroom aan recreanten. Hekwerken en toegangspoorten werden geplaatst en er stonden hosts. Op het grasveld bij het terrein, dat privébezit is, mogen maximaal achthonderd mensen, zegt een woordvoerder. “Al snel na het middaguur lag het helemaal vol. Toen het ook bij de toegangspoorten erg druk werd, hebben we iedereen gevraagd om weg te gaan, ook omdat mensen niet genoeg afstand namen. Dat verliep heel soepel."

Geen boetes

Bij Park Somerlust was het niet de eerste keer dat handhavers hebben ingegrepen. Een kleine twee weken geleden werden al honderden mensen weggestuurd.

In het Vondelpark zijn alleen de twee hoofdingangen open, meldt een gemeentewoordvoerder. Er mogen alleen nog mensen het park in zodra iemand vertrekt.

Om ervoor te zorgen dat het in het Westerpark niet te druk wordt, heeft de gemeente markeringen neergelegd om bezoekers te herinneren aan de 1,5 meterregel.

De gemeente heeft een online kaart waarop te zien is op welke plekken het druk is. “Maar die kaart is niet realtime,” waarschuwt een gemeentewoordvoerder.

Voor zover bekend zijn er geen boetes uitgedeeld.

Het is momenteel erg druk in het Vondelpark, het Marineterrein, bij Somerlust en de Bogortuin.



👥 Vermijd drukte

↔️ Houd afstand

🔎 Kijk op de kaart voor een rustige plek ⤵️https://t.co/iKPMqYdYjI — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 21 mei 2020

Mensen moesten vertrekken van het Marineterrein. Beeld Het Parool

Bij de Bogortuin greep de politie in. Beeld Het Parool