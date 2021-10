Grote drukte bij opvang egels: hier krijgen ‘die stekelballen’ een tweede kans

Het is de tijd van het jaar dat jonge egels met hun moeder op stap gaan. De opvang in Zuidoost heeft 120 dwaalgasten over de vloer en komt handen tekort.

Het is de egeltijd en in de opvang staat egeltijd voor egeldrukte. “Het is de tijd van het jaar dat de jonge egels voor het eerst met hun moeder op stap gaan,” vertelt Roxina van Eck van opvang De Toevlucht in Zuidoost. “Het is een gevaarlijke tijd. Er verdwalen nogal wat dieren, moeders worden onderweg aangereden, nesten worden verstoord. We weten dat we in deze weken veel egels kunnen verwachten, maar het gaat nu wel heel hard.”

Meer dan 120 egels heeft De Toevlucht momenteel over de vloer, en dat betekent verschrikkelijk veel werk. Dat begint met een medische check-up bij binnenkomst en een grondige reinigingsbeurt. Daarna start de gewone verzorging: eten en drinken en elke dag een schoon verblijf met vers stro en nieuwe oude kranten. “De egel maakt er graag een bende van,” vertelt Van Eck, wijzend op een jong exemplaar dat net door zijn bakje melk banjert. “En dat maal 120.”

Egeldossier

Van elke egel wordt een dossier aangelegd, met daarop de vindplaats, de leeftijd, het gewicht en bijzonderheden over bijvoorbeeld de eetlust. Van Eck: “We krijgen egels binnen van enkele dagen oud. Die worden in een verwarmde ruimte gehouden en met de hand gevoed. De dieren van drie tot zes weken kunnen zelfstandig eten en krijgen een speciaal dieet van paté, kattenvoer en speciale egelmelk uit Amerika.”

Voor de grotere egels is er een buitenverblijf dat veel wegheeft van hun natuurlijke habitat. Geen kranten, maar bladeren, geen paté, maar insecten, een bakje harde kattenbrokken en af en toe wat fruit. “Bij wijze van traktatie geven we de grote dieren ook gekookte kip. Dat vinden ze heerlijk,” vertelt Van Eck. “Alles draait hier om eten. Als de egels voor de winter op een gezond gewicht zijn van 550 gram, kunnen ze weer gaan. Anders blijven ze hier tot het voorjaar.”

Het zijn vooral moeders en jongen die in de opvang belanden. De vaders maken weinig indruk langs de feministische meetlat: meteen na de paring maken zij zich uit de voeten om zich etend voor te bereiden op de winter. Van Eck: “De moeders hebben ook weinig tijd. Ook zij moeten eten om klaar te zijn voor een winterslaap. In twee maanden tijd moeten de jongen eigenlijk op eigen benen leren staan. Dat is krap en het gaat nogal eens mis.”

Stekelballen

In de loop van der jaren heeft Van Eck zich ontwikkeld tot egelspecialist binnen de organisatie. “Ik kwam hier voor de vogels, maar heb steeds meer gevoel gekregen voor die stekelballen. Het zijn dieren met een drukke agenda: alles moet op tijd gebeuren.” Alleen dus dat werk. De Toevlucht stuurde deze week een oproep rond met het verzoek aan vrijwilligers om een handje te komen helpen bij de opvang van de egels.

Wat zijn de vereisten? Van Eck: “We beginnen om negen uur. Het is prettig als vrijwilligers minstens een dagdeel per week aanwezig zijn. Het gaat voornamelijk om het schoonmaken van de verblijven. Dus: rommel opruimen en poep scheppen. Verwacht niet te veel waardering van de egels: die worden zelden blij van een mens in de buurt. Maar we geven de dieren een tweede kans, daar gaat het om.”