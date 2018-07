Grote conferentie aidsbestrijding in de RAI van start

Wetenschappers, beleidsmakers, politici en ook oud-president van de VS Bill Clinton, prins Harry, prinses Mabel en songfestivalwinnares Conchita Wurst worden verwacht op de omvangrijke bijeenkomst.



Clinton komt vanwege zijn liefdadigheidsorganisatie Clinton Foundation. Harry, de hertog van Sussex, is aanwezig als vertegenwoordiger van zijn eigen stichting Sentebale, die zich al meer dan tien jaar inzet voor kansarme kinderen met hiv in Afrika. Prinses Mabel arriveert naar verwachting als deelneemster aan een mars van activisten tegen hiv, de Towards ZERO Together AIDS-walk.



Fakkeloptocht

Ook is er woensdag een fakkeloptocht door de hoofdstad om de aandacht te vestigen op mensen met hiv: Positive Flame. Fakkeldragers zijn patiënten van allerlei leeftijden plus verschillende kopstukken. Donderdag is er verder een sponsorfietstocht om geld te vergaren voor kinderen en aanstaande moeders met hiv en fietsen voor hulpverleners in Zimbabwe.



Het thema van AIDS2018 is 'Breaking Barriers, Building Bridges'.



