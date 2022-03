Grote brand Marco Polostraat: ‘Geen idee of ik weer thuis kan slapen’

De hoek van de Jan Evertsenstraat en de Marco Polostraat. Beeld Malika Sevil

Achter rood-witte linten op de Jan Evertsenstraat staat een man met een verslagen blik. Zijn ogen staan strak gericht op de Marco Polostraat, waar de brandweer met groot materieel een brand aan het blussen is. Op zaterdagavond rond 18.00 uur brak er brand uit op een balkon van een woning op de tweede verdieping. En hij, pechvogel, woont er pal naast.

“Ik zat in mijn trainingsbroekie lekker op de bank. Ik had net gegeten en dacht: nu even niks. Maar opeens hoorde ik lawaai en geschreeuw. Ik ben opgesprongen en naar het balkon gelopen. Daar zag ik de vlammen bij de buren uitslaan. Ik zat gelijk in de actiestand. Aangekleed, telefoon gepakt en naar buiten gerend.”

Hij is zich ‘kapot geschrokken’. “Geen idee of ik straks weer thuis kan slapen.”

De brandweer was zaterdagavond met veel materieel uitgerukt. Uit voorzorg werden twintig omliggende woningen ontruimd, waaronder die van hem. Andere bewoners hebben zich verzameld bij de shoarmatent op de hoek. Ook zij staan achter rood-witte linten en weten niet of ze straks weer terug mogen.

De grote vraag is: hoe kon dit gebeuren? Volgens meerdere bewoners en een ex-bewoner staan de cv-ketels van de woningen op de balkons. Of dat gevaarlijk is, weten ze niet, maar een opmerkelijke plek vinden ze het wel. Een woordvoerder van de brandweer kan niet bevestigen of de cv-ketels inderdaad buiten staan. De oorzaak van de brand is nog onbekend en onderwerp van onderzoek, aldus de woordvoerder.

Tien à twaalf woningen getroffen

Wel bevestigt de brandweer dat de brand begon op het houten balkon van de tweede verdieping. De vlammen sloegen vervolgens door naar het balkon van de derde – ook weer een balkon van hout. Het vuur kon zo bij andere woningen naar binnen slaan. Daarna verspreidde het vuur zich ook via het dak.

Vooral aan de binnentuin, aan de achterkant van de woningen, sloeg het vuur uit de woningen. Op camerabeelden van omwonenden is te zien dat zeker zes balkons volledig in brand staan terwijl de brandweer vanuit de binnentuin de vlammen probeert te blussen. Volgens de brandweer zijn er tien à twaalf woningen getroffen. Niemand raakte gewond.

Rond 21.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Na inspectie bleken een aantal woningen zo zwaar beschadigd, dat de bewoners zaterdagavond moesten uitwijken naar familie en hotels.

Enorme schade

In de woning waar de brand is ontstaan, wonen drie jonge vrouwen. Een van de bewoners, die op het moment van het ontstaan van de brand niet thuis was, vertelt dat een huisgenoot daar wel was, samen met een vriendin. Ze zijn snel naar buiten gevlucht toen ze op het balkon de vlammen zagen.

Ook de bewoners hebben naar eigen zeggen geen idee hoe de brand is ontstaan. Wel is duidelijk dat de schade enorm is. Van de spullen in de woning waar de brand uitbrak is niet meer over, zegt een van de bewoners.

Onveilig

Bij de shoarmatent staat een jonge vrouw nog een beetje na te trillen van de kou en de spanning. Ze woont onder de woning waar de brand is uitgebroken en is erg geschrokken. Van een afstandje kijkt ze hoe de brandweer alles uit de kast haalt om de brand te bestrijden. “Ik werd opgebeld door mijn huisgenootje en ben meteen hiernaartoe gekomen. Geen idee hoe het huis eruitziet, maar zelfs als ik terug mag, weet ik niet of ik terug wil. Ik wil daar niet wonen als het niet veilig voelt.”