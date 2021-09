Nieuws

Grote brand in winkelpand aan de Nieuwendijk, voorraad kleding verwoest

In een winkelpand aan de Nieuwendijk in het centrum van Amsterdam woedde maandagmiddag rond 13.00 uur een grote brand. De brand is ontstaan in de kelder van een kledingwinkel, in de buurt van de Aktiesport. Volgens de brandweer is de kleding die er lag opgeslagen verwoest.