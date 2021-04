Grote brand in Westelijk Havengebied

Beeld ANP

De melding van de brand kwam rond half tien binnen. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand ontstaan in een loods van een afvalverwerkingsbedrijf.

“In de loods ligt een berg afval. Daar is brand gaan woeden,” zegt de woordvoerder. “Er is inmiddels opgeschaald naar een zeer grote brand.” De brandweer is volop bezig met de bluswerkzaamheden. De woordvoerder verwacht dat het nog wel enkele uren kan duren voordat de brand onder controle is.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De brandweer roept buurtbewoners op hun ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen als ze last hebben van de rook.