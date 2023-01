Grote brand in pizzeria in Eerste Van der Helststraat in De Pijp onder controle

De brand woedde in L’Antica Pizzeria da Michele Brand in de Eerste Van der Helststraat. Beeld Eva Plevier

De brand brak even na 09.00 uur uit in L’Antica Pizzeria da Michele. De brandweer rukte met veel materieel uit en had de brand snel onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand brak uit aan de achterkant van de zaak, waar de pizzaovens zitten. “Door de complexiteit en het feit dat de brand achterin de zaak woedde en er daardoor lastig bij te komen was, hebben we opgeschaald. Ook omdat we niet wisten of er nog mensen in het pand waren,” zegt een woordvoerder.

Omwonenden van de zaak, die eind oktober opende, zijn door de brandweer uit hun huis gehaald. Zij moeten wachten tot de brandweer het veilig genoeg acht om weer hun huis te betreden.

“Er was vooral heel veel rook,” zegt Steven den Heeten, eigenaar van restaurant Sushito dat naast de pizzeria is gevestigd. “Het lijkt erop dat de schade bij ons beperkt is, naast de stank dan.”

De eigenaren van de pizzeria waren op het moment van de brand in het buitenland. Chef-kok Elio Barbone laat weten op stel en sprong naar Amsterdam te zijn vertrokken om de schade op te nemen.

