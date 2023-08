Grote brand in loods met potgrond in Westelijk Havengebied, rookontwikkeling afgenomen

Beeld Michel van Bergen/ANP

De eerste melding van de brand kwam iets na 05.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Al vrij snel daarna schaalde de brandweer op en werden veel eenheden ingezet om de ‘grote brand’ te bestrijden.

De brand woedt in een loods waar potgrond ligt opgeslagen. De rook trekt door de wind in noordelijke richting naar Zaandam. De rookontwikkeling is echter zodanig afgenomen dat volgens de brandweer de ‘overlast voor de omgeving inmiddels beperkt’ is.

Volgens een woordvoerder is het bestrijden van de brand ‘veel werk’, omdat die in een grote loods woedt. “Er liggen enorm veel spullen in, waaronder potgrond. Maar er staan ook machines en transportbanden. De loods is zodanig groot dat je veel bluswater nodig hebt en het wel even duurt voordat je de brand goed uit hebt.”

Voorlopig niet klaar

Hoelang het nog gaat duren voordat de brand is geblust, is nog niet bekend. “We zijn hier sinds 05.00 uur bezig en ik verwacht wel dat we nog zeker tot het eind van de ochtend of misschien zelfs begin van de middag bezig zullen zijn,” aldus de woordvoerder. “We proberen vooral om de brand tegen te houden en te voorkomen dat die overslaat naar naastgelegen panden. De loods zelf en alles wat erin staat kunnen we vermoedelijk als verloren beschouwen.”

Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.

Brandje in Zaamdam zien we in Oostzaan pic.twitter.com/NUVofHX9RM — Loki/Leo (@LeoLokie) 3 augustus 2023

De brandweer is uitgerukt naar een brand aan de #Ankerweg in Amsterdam #Westpoort. Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. Meer informatie volgt. https://t.co/rnTXdXk08D — Brandweer AA (@BrandweerAA) 3 augustus 2023

