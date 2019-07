Grote brand in gigantisch kunstwerk in Noord

In een gigantisch kunstwerk aan de Papaverweg in Noord is rond 16.00 uur een grote brand uitgebroken. Daarbij is niemand gewond geraakt.

Het kunstwerk, dat onder andere bestaat uit grote ijzeren kubussen, behoort toe aan kunstenaar Frans Malschaert. De brand ontstond toen hij aan het lassen was.

“Ik probeerde eerst nog zelf te blussen, maar de brand bleek toch te groot,” vertelt de kunstenaar. “Maar dit betekent niet het einde van mijn kunstwerk. Het hout is grotendeels afgebrand, maar de stalen constructie staat nog.” Malschaert laat weten dat ook zijn atelier waarschijnlijk is gespaard.

Vorig jaar moest Malschaert zijn kunstwerk - na meer dan een jaar juridisch getouwtrek - verplaatsen van het terrein aan de Papaverweg naar een oude vuilnisboot die naast het terrein in het water ligt. Daar bouwt hij aan zijn levenswerk Het Blok, waar hij in 1993 mee begon.

Levensgrote paarden

Het Blok bestaat uit vijftien grote ijzeren kubussen, die uiteindelijk een constructie van achttien bij achttien meter moeten vormen. Het idee is dat bezoekers via trappen omhoog kunnen naar twee levensgrote ijzeren paarden die via mechanische aandrijving op zonne-energie rondgalopperen.

Door de ingewikkelde constructie van het kunstwerk was het voor de brandweer lange tijd lastig om de brandhaarden te bereiken. Inmiddels is de brand onder controle. Wel vreest de hulpdienst nog voor instortingsgevaar.

De gebouwen in de omgeving hoefden niet ontruimd te worden. Wel adviseert de brandweer omwonenden, die last hebben van de rook, om ramen en deuren te sluiten.