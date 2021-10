Grote brand in Aalsmeer: bewoners geëvacueerd, woningen onbewoonbaar

De brandweer heeft dinsdagavond een grote brand geblust in een gebouw in aanbouw in de Zijdestraat in Aalsmeer. Beeld ANP / ANP

Volgens een woordvoerder van de brandweer begon het vuur in een leegstaand winkelpand dat momenteel verbouwd wordt. Boven de winkel zijn woningen gevestigd. Twee woningen raakten zo erg door de brand beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn geworden.

Ongeveer tien personen uit drie omliggende panden zijn geëvacueerd, voor zover bekend raakte er niemand gewond. De mensen die hun huis moesten verlaten zijn opgevangen in het nabijgelegen gemeentehuis. De meeste mensen konden in de nacht weer terug naar hun woning, een enkeling moest de nacht doorbrengen in het gemeentehuis. De politie gaat onderzoek doen naar de brand.

De brand ontstond rond 22:30 uur en is even na middernacht weer onder controle gebracht. Over de oorzaak van de brand kan de brandweer nog geen uitspraak doen. Het is ook nog onduidelijk of de bouwwerkzaamheden verband houden met de brand.