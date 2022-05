Grote brand bij restaurant in Van Woustraat

Beeld Milko Everts

De brand is inmiddels onder controle. Het betreft het Indiase restaurant Tulsi, gelegen op de begane grond van drie panden. Mogelijk is de brand ontstaan in de meterkast van het restaurant, maar daar moet de brandweer nog verder onderzoek naar doen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is er bij de brand veel rook vrijgekomen. Om die reden zijn ook alle portiekwoningen boven het restaurant ontruimd. Twee mensen en een kat zijn door de hulpdiensten uit hun appartement gehaald. In totaal zijn vier mensen die aanwezig waren in het pand nagekeken door ambulancepersoneel.

Vanwege de grote rookontwikkeling zijn er meerdere brandweerwagens opgeroepen. Op dit moment is de brandweer aan het bekijken of de bewoners van de bovengelegen panden later op de dag weer terug naar huis kunnen.

Er is nu een flinke brand in een pand in de van #Woustraat in Amsterdam. Brand waarschijnlijk ontstaan in een stoppenkast. Flink aantal hulpverlening te plekke vanwege de rookontwikkeling. pic.twitter.com/R6lqGC9jv0 — Robby Hiel (@PersburoUNN) 20 mei 2022