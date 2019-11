Grote brand bij Dutch Cacao in West houdt brandweer bezig

2018-07-17 11:59:10 AMSTERDAM - Exterieur van de brandweerkazerne aan de Marnixstraat in Amsterdam. ANP KOEN VAN WEEL Beeld ANP

Rond 19.45 uur werd de brandweer in eerste instantie naar het pand gestuurd voor nacontrole van een brand, legt een woordvoerder uit. Maar er zijn nog overal in het pand kleine smeulende brandhaarden, die bovendien door de ruimte worden verspreid door de aanwezige loopbanden. Daarom zijn er extra manschappen naar het gebouw gestuurd om de boel geblust te krijgen, aldus de woordvoerder. De overlast voor de omgeving is vooralsnog beperkt.