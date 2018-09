Grote bezorgdheid bij ouders over meningokokken

Circa 6500 Amsterdammers van 14 jaar krijgen vanaf 22 september een uitnodiging voor een meningokokkenvaccinatie. In 2019 jaar volgt de rest van de kinderen in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar.



Er is veel media-aandacht voor deze ernstige infectie, waarbij mensen in korte tijd doodziek kunnen worden. Ongeveer één op de zes die ziek wordt van type W, sterft. Dat leidt tot bezorgdheid, merkt de GGD.



"Veel ouders willen kinderen laten vaccineren die hier niet voor in aanmerking komen, zegt Yvonne Hazeveld, manager Jeugdgezondheidszorg. "Die ouders verwijzen wij naar huisartsen en vaccinatiecentra. In dat geval moeten zij een vaccinatie zelf betalen."



Koelkast

De prik kost circa 60 euro. De vraag is wel of het vaccin voor gebruik op eigen verzoek beschikbaar is, want er is schaarste. De GGD Amsterdam heeft zelf een vaccinatiecentrum waar veel extra toeloop is. Mensen die op eigen initiatief een inenting willen, moeten nu al enkele weken wachten op een afspraak. De wachttijd kan oplopen.