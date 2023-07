Grote behoefte aan nieuwe kantoorruimte, om te vergaderen en koffieleuten – maar er is niks beschikbaar

Niet alleen het tekort aan woningen is nijpend, ook de hoeveelheid geschikte kantoorruimte is op weg naar een dieptepunt. Daardoor kunnen bedrijven die willen verhuizen, vanwege het vele thuiswerken en de personeelscrisis, nauwelijks elders terecht. ‘De markt raakt op slot.’

In één tik is je bezit 13 procent minder waard. Kantorenbelegger NSI waardeerde vorige week zijn Amsterdamse kantorenbezit flink af, om de waarde ervan weer in lijn te krijgen met de gestolde beleggingsmarkt voor kantoorruimte.

De beursgenoteerde vastgoedbelegger is lang niet de enige die dit overkomt. Alleen is in de voortwoekerende wooncrisis de malaise op de kantorenmarkt wat ondergesneeuwd geraakt. “Het is extreem,” zegt Maarten de Gruyter van vastgoedbedrijf Boelens de Gruyter. “Heel veel beleggers wachten met investeren, vooral door wat er in de VS in het kantoorvastgoed gebeurt.”

In New York, dat ruwweg evenveel kantoorruimte biedt als heel Nederland, staat 20 procent van de kantoren leeg. In Los Angeles zou zelfs een derde te huur staan. Mede door de doorbraak van thuiswerken.

“Dus hebben Amerikaanse beleggers en financiers de perceptie dat je even niks meer met kantoren te maken moet hebben.” In het kielzog van de Amerikanen zijn ook Nederlandse en Europese geldschieters nu erg terughoudend.

Broodnodige renovatie

Door de gestegen rente is het voor vastgoedbeleggers bovendien duurder geworden kantoren, winkels en woningen te financieren. Daarnaast is de waarde van veel bestaande gebouwen fors gedaald, waardoor eigenaren tot soms 40 procent moeten afwaarderen. Dat schrikt beleggers verder af.

Daardoor vinden projectontwikkelaars nauwelijks nog geldschieters voor de bouw van nieuwe kantoren of de soms broodnodige renovatie van bestaande kantoorkolossen.

Volgens vastgoedadviseur CBRE is in de eerste helft van dit jaar voor 3,2 miljard euro vastgoed verhandeld door beleggers, 60 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar en het laagste bedrag sinds 2015. Kantoorvastgoed maakt daar circa 200 miljoen euro van uit. Vijf jaar geleden, in de eerste helft van 2018, lagen de kantoorbeleggingen nog op 3,5 miljard euro.

“Terwijl je juist nu je kansen zou moeten pakken,” zegt De Gruyter. “De kantorenleegstand is zeker in Amsterdam nog heel erg laag. Je kunt op je vingers natellen dat er de komende jaren heel wat bedrijven op zoek gaan naar andere onderkomens.”

Traditionele kantoortuin overbodig

Immers, de krapte op de arbeidsmarkt jaagt automatisering aan – en daardoor zijn minder bureaus nodig. En de doorbraak van het thuiswerken maakt de traditionele kantoortuin overbodig en laat nieuwe kantoorvormen doorbreken.

“Thuiswerken krijg je niet meer teruggedraaid,” erkent De Gruyter, “mensen hebben gemerkt hoeveel het hun scheelt als ze niet elke dag hoeven te forenzen. Die ontwikkeling is best goed. Dat scheelt verkeersdrukte en uitstoot. Maar de impact van thuiswerken is in Amsterdam toch echt anders dan in steden als Londen en New York. Daar moeten mensen twee uur naar hun werk reizen, hier gemiddeld 25 minuten.”

De vastgoedwereld is ervan overtuigd dat mensen naar kantoor blijven komen. “Dan niet vier of vijf dagen, maar wel twee. En niet om de hele dag zaken op het toetsenbord in te kloppen maar voor bijeenkomsten, samenwerken, vergaderen, ouwehoeren. Kantoren veranderen daardoor. Dat betekent niet dat er minder vierkante meters nodig zijn.”

Nauwelijks plek

Terwijl bedrijven staan te trappelen om hun onderkomens om te gooien, is daarvoor nauwelijks plek voorhanden. “Wij zien dat de leegstand in de vijf grote steden zo laag is dat er bijna geen kwaliteitsslag kan worden gemaakt,” zegt hoofd onderzoek Jos Hesselink van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.

Immers: gebouwen met huurders laten zich lastiger verbouwen of opknappen dan lege kantoren. “Maar sinds corona zien we steeds minder verhuurtransacties en een lage, dalende kantorenleegstand.”

Omdat er steeds minder wordt verhuisd, blijven ook de huren hoog – en in sommige gevallen stijgen ze zelfs. “Bedrijven zijn daarom terughoudend. Als ze verhuizen, krijgen ze te maken met hogere huurkosten. Dus blijven ze zitten waar ze zitten. Er is weinig bewegingsruimte en de vraag is groot. Dat leidt tot stagnatie.”

Volgens Cushman is dan ook in het eerste halfjaar in Nederland een kwart minder kantoorruimte verhuurd dan een jaar eerder: net 300.000 vierkante meter, waarvan een derde in Amsterdam.

Leegstand verwaarloosbaar

In het hele land staat nu zo’n 8 procent van de kantoren leeg, in Amsterdam een procentpunt minder. “Maar in populaire zakengebieden als de Amsterdamse Zuidas is de leegstand verwaarloosbaar.”

De tekorten ontstaan ook doordat Amsterdam in het vorige decennium te lang vasthield aan een bouwstop voor nieuwe kantoren. “Het accent lag jarenlang op terugdringen van leegstand,” zegt Patrick Hooft Graafland, bij Cushman & Wakefield verantwoordelijk voor de kantorenmarkt. “Dat laat zich nu voelen.”

Net als in de woningmarkt, waar ontwikkelaars en bouwers steevast het gemeentebeleid hekelen, zouden gemeentes als Amsterdam ook in de kantorenmarkt flexibeler moeten zijn met grondprijzen en bouwvoorwaarden, vindt hij. “Anders wordt dit probleem van kwalitatieve schaarste alleen maar groter. De markt raakt dan op slot. Dan krijg je geen nieuwe toetreders, kunnen bestaande bedrijven naar elders trekken en zullen internationale bedrijven ons land overslaan. Dat zou zonde zijn.”

Net voor de kantoorcrisis kwam de financiering rond voor de renovatie van het uit 1966 stammende kantoorkolos Ringpark in Nieuw-West, pal aan de A10. Het gebouw is opgeknapt en voorzien van twee nieuwe verdiepingen en een nieuw paviljoen. Beeld Mariet Dingemans

Ontwikkelaar Boelens de Gruyter haalde net voor de malaise in 2019 de Britse vastgoedinvesteerder Round Hill binnen bij een aantal Amsterdamse projecten. Onder meer aan het Koningin Wilhelminaplein, waar nu hard wordt gebouwd aan 90.000 vierkante meter nieuwbouw en gerenoveerde oudbouw, met kantoorruimte, 600 woningen en voorzieningen.

Kantoorklont

Maar ook stapten de twee in de uitgeteerde kantoorklont Ringpark tussen Rembrandtpark en ringweg A10. De kolos uit 1966 is de afgelopen jaren rigoureus verbouwd tot Rembrandtpark One, uitgebreid met twee extra verdiepingen en een nieuw paviljoen in het park, waarin ook een openbaar restaurant met dito terras komt.

Momenteel trekken de eerste huurders erin, waaronder techbedrijf CM.com, dat drie Amsterdamse vestigingen samenvoegde. Later dit jaar start op de voormalige parkeerplaats de bouw van twee nieuwbouwtorens met nog meer kantoorruimte en voorzieningen – woonruimte is hier vanwege de naastgelegen A10 uitgesloten.

Maar vergelijkbare nieuw projecten zitten niet langer in de pijplijn. De Gruyter: “Transacties als destijds met Round Hill zijn nu heel erg moeilijk.”

Nieuwbouw krimpt, ondanks schreeuwend gebrek aan ruimte voor wonen en werken Terwijl naast de woningbouwcrisis nu ook de kantoomalaise is uitgebroken, is de broodnodige nieuwbouw juist aan het krimpen. Volgens ING daalt de bouwproductie volgend jaar 2,5 procent, de grootste afname sinds 2013. Volgend jaar zullen maar 65.000 nieuwe woningen worden opgeleverd – tegen 70.000 dit jaar. Terwijl de oplossing van de wooncrisis er jaarlijks ten minste 130.000 vergt. Dat is een samenspel van zaken: de financiering van de nieuwbouw van woningen, kantoren, bedrijfsruimte en infrastructuur staat door de stijgende rente in wachtstand, personeelstekorten in de bouw zijn nog altijd nijpend en bouwmaterialen zijn duurder geworden. Dat geldt volgens economen van ABN Amro ook voor de prijzen van bouwgrond, waaronder erfpacht. Die zijn landelijk 17 procent gestegen. Amsterdam houdt het daarmee vergeleken met 13 procent nog bescheiden, hoewel in de hoofdstad de grondprijzen in 2018 en 2019 al fors stegen. Dat werpt een extra obstakel op voor de broodnodige nieuwbouw. Commerciële eigenaren houden graag vast aan hun grondprijzen in de hoop dat ze in de toekomst wel betaald worden – of omdat ze anders hun bezit moeten afwaarderen. Ook ABN Amro hekelt gemeenten als Amsterdam, die hun grondprijzen hoog houden terwijl de bouwcrisis voortwoekert. “Gemeenten moeten zich realiseren dat ook zij niet meer de hoofdprijs kunnen rekenen,” aldus ABN-econoom Paul Bisschop. “En dan ook nog eens verwachten dat de bouw van betaalbare woningen snel tot stand komt.”