Grootste zorg Amsterdammers: een dak boven het hoofd

Van alle Amsterdammers maakt 77 procent zich zorgen over het tekort aan betaalbare woningen. Een kwart is bang voor een terroristische aanslag.



Dat blijkt uit een enquête van het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam.



Het onderzoek, onder ruim 650 Amsterdammers, is uitgevoerd in ­opdracht van Het Parool, dat wil achterhalen welke onderwerpen de inwoners van hoofdstad zorgen baren.



De angst voor criminaliteit (23 procent) is mede vanwege de liquidaties wijdverbreid, blijkt uit het onderzoek.



Ook maken Amsterdammers zich meer zorgen over mondiale ontwikkelingen (73 procent) dan over gebeurtenissen in eigen land (45 procent) of eigen stad (39 procent). De eigen buurt (25 procent) of het eigen leven (21 procent) zijn nog minder reden tot zorg voor Amsterdammers.



Eerste levensbehoefte

Dat de zorgen afnemen naarmate ze dichterbij komen, verbaast psychiater Frank Koerselman niet. "Mensen zijn vooral bang voor zaken waar ze geen invloed op hebben," zegt hij.