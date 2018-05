Grootste verlies ooit voor Blokker Holding

Gelukkig lijkt de dalende trend bij Blokker aan het slot van het jaar langzaam doorbroken Topman Michiel Witteveen

Het bedrijf heeft met de verkoop van activiteiten ruim 94 miljoen euro opgehaald, maar dat was bij lange na niet voldoende om de torenhoge afschrijvingen en saneringskosten te dekken. Het geld wordt in de Blokkerketen gestoken.



Diepe put

De put waar de voorheen grootste winkelexploitant van Nederland in terecht is gekomen, is nog dieper dan gedacht, want de overgebleven Blokkerwinkels draaien ook nog eens slechter dan een boekjaar geleden.



Het aantal klanten in die winkels groeit wél, maar ze kopen minder, of Blokker lokt ze met te lage prijzen, waardoor ook het operationeel verlies toeneemt.



Omzetgroei

Blokker Holding, dat ook zijn hoofdkantoor in Zuidoost ontmantelt, verwacht nu dat de de eerste positieve resultaten van de grote sanering pas eind dit jaar te zien zijn.



Volgens topman Michiel Witteveen zijn er 'voorzichtige signalen dat het beter gaat.'



"Gelukkig lijkt de dalende trend bij Blokker aan het slot van het jaar langzaam doorbroken met omzetgroei en hogere bezoekersaantallen."



Door het afstoten van onderdelen daalde de omzet van bijna twee miljard euro naar bijna 1,6 miljard.