Grootste studentenpartij UvA heft zichzelf op

'U wint, mevrouw Ten Dam. U heeft gewonnen, wij houden er mee op. Wij zien geen heil meer in het deelnemen aan verkiezingen, referenda, medezeggenschap en raadspolitiek.' Het is de tweede directe aanval op de bestuurlijke gang van zaken op de UvA in een week tijd.



Maagdenhuis

Zondagnacht bekladde actiegroep De Nieuwe Universiteit (DNU) de voordeur van het Maagdenhuis, drie jaar nadat boze studenten dat universiteitspand bezetten. Ook De Decentralen zijn - drie gewonnen verkiezingen ten spijt - van mening dat er te weinig is veranderd op de UvA.



De partij heeft een aantal dingen voor elkaar gekregen maar concludeert vooral veel dingen niét bereikt te hebben. Zo heeft de medezeggenschap niet de gewenste rechten gekregen, worden bestuurders niet democratisch gekozen en mag de studentenraad te weinig meepraten - dixit De Decentralen - over de verdeling van het UvA-geld over alle faculteiten.



Achteruit

'Zelfs het realiseren van meer studieplekken is al een onmogelijke onderneming,' klinkt het bitter. 'Het enige motief om in de medezeggenschap te gaan is om alles iets minder snel achteruit te laten gaan.'



De studentenraad van de UvA, in het leven geroepen na de Maagdenhuisbezetting in 2015, bestaat behalve De Decentralen verder uit UvASociaal en De Vrije Student. De Decentralen werd bij elk van de tot nu toe gehouden raadsverkiezingen de grootste partij. In mei wordt een nieuwe studentenraad gekozen.



