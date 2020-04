Grootste stijging aantal Amsterdammers in bijstand in vijf jaar

Beeld ANP

Volgens de gemeente is dat de grootste stijging die de afgelopen vijf jaar op weekbasis is gezien. In een ‘normale’ periode, dus vóór de coronacrisis, werden per week ongeveer 250 aanvragen ingediend. Daarvan werden er 145 toegekend.

In totaal ontvangen 39.539 mensen in Amsterdam nu een bijstandsuitkering. Dat zijn er 716 meer dan op 31 december 2019.

Lagere uitstroom

Ook de uitstroom uit de bijstand ligt lager dan voor de coronacrisis. Waar in 2019 gemiddeld 83 mensen per week uit de bijstand kwamen, waren dat er afgelopen week slechts 39.

De gemeente meldde verder dat inmiddels 31.421 zelfstandigen in Amsterdam aanspraak hebben gemaakt op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). De noodmaatregel, die veel soepeler is dan de bestaande bijstand voor zzp’ers, bedraagt maximaal 1500 euro per maand.

De hogere uitgaven voor de bijstand vergroten de financiële problemen van de gemeente. Amsterdam moet namelijk niet alleen meer uitgeven aan uitkeringen, maar loopt door de coronacrisis ook veel geld mis.