Grootste skatepark van Nederland geopend op Zeeburgereiland

Op het Zeeburgereiland in Oost is vrijdag het grootste betonnen skatepark van Nederland geopend. Skaters van alle niveaus kwamen naar de stad om dat te vieren. ‘Hiermee kan Amsterdam zich internationaal op de kaart zetten.’

Zelfs bij de geoefende skaters klinkt een zucht van opluchting als een rondje door de diepste bowl van het nieuwe skatepark goed is gegaan. In de drieënhalve meter diepe betonnen kom laten waaghalzen zich op grote snelheid naar beneden rijden op hun skateboard, step, inlineskates of bmx. De oehs en ahs van de toeschouwers zijn van ver te horen te horen als een truc lukt.

3100 vierkante meter

“Als je van het hoogste punt naar beneden gaat is het wel een beetje eng,” zegt de 14-jarige Jelle als hij met zijn step paar trucjes heeft gedaan in de bowl. Vanuit Zaandam is hij met een vriend naar de Sportheldenbuurt gekomen. “Ik ga hier wel vaker heen denk ik, je kan veel leren van de oudere skaters.”

Skaters van alle leeftijden en uithoeken van het land zijn vrijdag naar het 3100 vierkante meter grote park gekomen. Initiatiefnemer Stan Postmus van organisatie Skatemates is al vanaf 1997 bezig om een groot skatepark in de stad te krijgen. “De afgelopen jaren zijn urban sports steeds populairder geworden, maar er zijn weinig voorzieningen. Met dit project kan Amsterdam zich internationaal op de kaart zetten.”

Beeld Jakob Van Vliet

Het park is zo ingedeeld dat skaters van alle niveaus zich er thuis voelen. De bowls voor gevorderden en beginners liggen ver uit elkaar. Ook laten vrijdagmiddag de eerste salto’s makende freerunners zich zien. Ze maken dankbaar gebruik van de hoogteverschillen en trappen die het skatepark kent.

Bij de ingang van het park zitten ouders aan grote picknicktafels. Eten en drinken kan gehaald worden bij de supermarkt aan de overkant. Een jongetje van een jaar of tien vertelt aan andere skaters dat hij al vier keer iets gebroken heeft, terwijl zijn vader op een afstandje meeluistert en zijn hoofd schudt.

‘Eyecatcher’

Dat er door de coronacrisis geen grote opening is, vindt Postmus ‘niet het einde van de wereld’. “Een openingsevenement kunnen we misschien later nog doen. Iedereen kan vandaag gewoon lekker skaten. Er is zelfs een busje met Belgen onderweg. Die hebben een Airbnb gehuurd in de buurt en komen het hele weekend skaten.”

Beeld Jakob Van Vliet

Het skatepark ligt in de Sportheldenbuurt, centraal tussen de appartementencomplexen en winkels. Volgens de 53-jarige pionier en voormalig professioneel skateboarder Mark van der Eng is het daarom een echte ‘eyecatcher’. “Ik ben zelf begonnen in Uitgeest en dan bouwden we zelf de bowls. En als je iemand op straat zag met een skateboard, rende je ernaartoe om te vragen waar hij oefende. Dat is gelukkig niet meer. Ik denk dat we over paar jaar grote namen gaan zien die hier begonnen zijn.”

Impuls

De 22-jarige bmx’er Ricardo Gijzen uit Noord denkt dat de opening van het park een grote impuls is voor Amsterdam. “Op de NDSM is de bmx-baan weg, dus dit is voor ons echt een uitkomst. Als ik de Schellingwouderbrug neem, ben ik er zo.”

Met het skatepark komt de gewenste reuring op het Zeeburgereiland die veel buurtbewoners missen. Er wordt nog veel gebouwd en er is weinig horeca. Ook voor kinderen was er volgens Rens, die er inmiddels paar jaar woont, weinig te doen. “Als je 12 jaar oud bent is een speeltuin niet leuk meer, dus dit maakt de buurt beter.”