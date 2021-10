Grootste pensioenfonds van Nederland ABP stopt met beleggen in fossiele energie

Beeld EPA

Eind vorig jaar had het fonds voor ambtenaren en leraren ruim 15 miljard euro belegd in producenten van fossiele brandstoffen. Dat was goed voor 3 procent van het totale belegde vermogen van het Algemeen Bestuurlijk Pensioenfonds (ABP).

Beleggingen gingen onder meer naar Shell, BP, ExxonMobil en het Russische Gazprom. Deze beleggingen worden stapsgewijs verkocht. Het merendeel hiervan zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 verkocht zijn. Het fonds gaat ervan uit dat dit besluit geen negatief effect op het langjarig rendement zal opleveren.

‘Wij willen een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Brede groepen deelnemers en werkgevers geven aan hoe belangrijk zij dit vinden,’ legt bestuursvoorzitter Corien Wortmann de keuze uit in een persbericht.

Protesten

De beleggingen van ABP in de fossiele industrie lagen al langer onder een vergrootglas en werden met meerdere protesten bekritiseerd. Actiegroep Fossielvrij NL wil al sinds 2014 dat ABP stopt met beleggingen in de olie- en gasindustrie. “Dit is geweldig, echt hartstikke mooi nieuws,” zegt Liset Meddens, directeur van de actiegroep nu.

Extinction Rebellion, de groep die vorige maand het kantoor van ABP bezette, reageert via een woordvoerder: “Je ziet nu dat de acties helpen. Beleggingen in de fossiele industrie kunnen echt niet meer.”

Ook medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Hogeschool van Amsterdam en gemeenteambtenaren protesteerden eerder. De UVA riep het College van Bestuur daarbij op om zich uit te spreken tegen de investeringen in de fossiele industrie van ABP. “Het is tijd voor taart. Dit is een belangrijk signaal voor de klimaattop in Glasgow aankomende zondag”, zegt woordvoerder Anne Hofstede van de gemeente Amsterdam. “We zijn hier heel trots op en blij mee”, reageert een tevreden Jeroen Kluck, lector en actievoerder van de HvA. “Hier is door verschillende collega’s hard aan gewerkt.”

Fossiele industrie

ABP wil bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken, zoals elektriciteitsbedrijven, de autoindustrie en de luchtvaart, aansporen om meer te verduurzamen. Het fonds wil ook op andere terreinen, zoals behoud van natuurlijke grondstoffen, digitalisering en mensenrechten strenger worden.

“Het is heel opvallend dat ABP, dat Shell altijd gesteund heeft in de investeringen in de fossiele industrie, nu besloten heeft om zich terug te trekken. We hopen dat Shell hierdoor wakker wordt en meer gaat ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan,” zegt Mark van Baal van Follow This, een beweging van aandeelhouders die Shell wil bewegen te investeren in duurzame energie.