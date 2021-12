Grootste medicijnmagazijn van Nederland staat straks in omstreden Lutkemeer

Impressie van het nieuwe magazijn van Brocacef bij de Lutkemeerpolder Beeld Brocacef

Brocacef is als farmaceutische groothandel marktleider in Nederland en levert medicijnen en zorgmiddelen aan huisartsen, ziekenhuizen, dierenartsen en zorginstellingen. Daarbij verpakt het bedrijf medicijnen en zorgmiddelen al in de magazijnen voor de uiteindelijke gebruiker. Per dag gaat het om 700 duizend artikelen.

Daarnaast is Brocacef eigenaar van apotheekketen Benu, het in 2014 overgenomen Mediq, waarbij 349 zelfstandige apothekers zijn aangesloten. Eerder dit jaar nog nam Brocacef, dat een hoofdkantoor in Maarssen heeft, apothekersgroep Parnassia met 160 vestigingen over. Het bedrijf is daarmee goed voor een kwart van alle apotheken in ons land.

Brocacef heeft al een magazijn in Amsterdam, in Westpoort, maar is daar uit zijn jasje gegroeid. “We hebben behoefte aan een nieuwe vestiging, waarmee we onze capaciteit kunnen verdubbelen en de logistiek slimmer organiseren,” zegt woordvoerder Kim Assink van Brocacef. “We anticiperen op groei van ons bedrijf, dat kunnen we niet in de bestaande vestigingen. Of dat te maken heeft met de toenemende vraag naar zorg, waaronder medicijnen en zorgproducten, durft ze niet te zeggen.

Medicijnpakhuis

Medio 2023 verhuist het bedrijf naar de nieuwe vestiging in Amsterdam Nieuw-West, waarvan de bouw nog moet beginnen. In het medicijnpakhuis, waarvandaan een groot deel van Nederland zal worden bediend, komen 250 mensen te werken. Brocacef heeft ook een vestiging in Eindhoven, met 8500 vierkante meter een stuk kleiner, die de rest van het land voorziet. Daarnaast zijn er in de rest van het land een aantal dependances.

Na de verhuizing zal het bedrijf ook het medicijnvervoer voor particulieren in groot-Amsterdam vanuit het nieuwe distributiecentrum gaan doen met elektrische bestelwagens. “We hebben dertig eigen Benu-apotheken in de stad. Bij elke vestiging rijden apotheekbusjes rond die medicijnen thuis afleveren. Dat overlapt elkaar. We zullen dat straks concentreren vanuit de nieuwe locatie, met uitzondering van spoedbestellingen.”

Daarmee hoeft niet elke apotheek meer over een eigen voertuig te beschikken. “Op die manier kunnen we jaarlijks 200 duizend vervoerskilometers uit de stad halen, dat scheelt 30 duizend kilo CO 2 . We gaan bovendien emissieloos in de stad bezorgen.”

Lutkemeer

De keuze voor Business Park Osdorp van eigenaar SADC (een vastgoedverbond van Schiphol, gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, en provincie Noord-Holland) is pikant. Brocacef vestigt zich weliswaar in een gedeelte aan de Maroastraat, waar al distributiecentra van onder meer van bloedbank Sanquin staan, maar wel pal naast het nu nog groene deel van de Lutkemeerpolder, waar de uitbreiding van het bedrijventerrein is gepland.

Het afgelopen jaar liepen de gemoederen over die uitbreiding hoog op, met de geplande komst van wat uiteindelijk een supermarktdistibutiecentrum van Albert Heijn bleek te zijn. Actievoerders lijmden daarop onder meer de sloten van Amsterdamse AH vestigingen dicht. Het supermarktbedrijf zag daarop van de komst af.

Het distributiecentrum, dat onlangs door ontwikkelaar Heembouw werd verkocht aan vastgoedinvesteerder GLP wordt volgens Assink ‘zo groen mogelijk’. “Op ons dak komen 1650 zonnepanelen, de parkeergarage krijgt een begroeide buitengevel en wordt ingepast in het landschap van de Lutkemeerpolder.”

Voor Brocacef is een locatie dicht bij zowel de stad als uitvalswegen cruciaal voor de distributie van medicijnen. “We willen dicht bij de bebouwde kom zitten met goede ontsluitingsmogelijkheden zodat de logistiek niet in het gedrang komt,” aldus Assink. “We beleveren een groot deel van Nederland, medicijnen, zelfzorgartikelen en medische hulpmiddelen aan ziekenhuizen, verpleeghuizen en apotheken, maar ook aan huis.”

Coronavaccins

Daaronder ook onder meer coronazelftesten, medische mondkapjes en andere pandemieartikelen, maar geen vaccins. Topman Peter de Jong viel eerder dit jaar in de farmavakpers uit naar het kabinet, dat de distributie van vaccins in eigen hand en dat van het RIVM houdt. Dat veroorzaakt vertragingen, zoals nu het geval is met de boosterprik.

Als de distributie in handen zou komen van gespecialiseerde bedrijven als Brocacef die elke dag bij vierduizend huisartsen, ziekenhuizen en GGD’s langskomen, kan volgens De Jong heel Nederland in een maand worden geprikt.

Brocacef, waar 5500 mensen goed zijn voor 2,2 miljard euro omzet, is eigendom van twee Duitse investeerders waaronder branchegenoot Phoenix. Het bedrijf komt onder meer voort uit de Amsterdamsche Chininefabriek (ACF) die in 1882 aan de De Wittenkade werd opgezet en in 1967 als Amsterdam Chemie Farmacie fuseerde tot wat nu Brocacef is.