Grootste marineschip voor onderhoud bij NDSM-werf

"Het is alleen een andere kleur verf, voor de rest is het onderhoud zoals dat van alle andere ­schepen in de haven," vertelt Carolien Verberne (46), plaatsvervangend commandant van het 204 meter lange marineschip Zr. Ms. Karel Doorman. Het schip ligt op dit moment voor ­periodiek onderhoud bij Damen Shiprepair ­Amsterdam bij de NDSM-werf.



Dat het grootste marineschip in de stad ligt, is veel Amsterdammers niet ontgaan. Vanaf de pont op de NDSM-werf en in West is het bevoorradingsschip goed te zien.