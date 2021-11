Grootste makelaar ter wereld neemt Amsterdams kantoor Eefje Voogd over: wonen en werken steeds meer één

Eefje Voogd: 'Ik blijf de baas. Het is meer het bundelen van krachten. Zij geven mij de kans om breder te worden en verder te groeien.' Beeld Eefje Voogd Makelaardij

CBRE is vooral actief in commercieel vastgoed; kantoren, bedrijfsgebouwen, logistiek. Eefje Voogd is een van de grotere woningmakelaars in Amsterdam.

Beide activiteiten zijn de afgelopen jaren naar elkaar toegegroeid. “Wonen en werken raken steeds meer verweven,” zegt Voogd. “Zeker na corona, met de opkomst van thuiswerken en eigen bedrijf aan huis. Het is al lang niet meer wonen alleen.”

Nieuwbouwprojecten zijn vaak gemengd gebruik, wonen en werken in een gebouw, of in één gebied, zoals in Amsterdam-Sloterdijk of Zuidoost. “Wij adviseren ontwikkelaars daar al bij. Wij kennen de woonmarkt, wij spreken gebruikers, de consumenten, dagelijks. Op basis daarvan kunnen wij meedenken hoe woningen er het beste kunnen uitzien, voor welke doelgroep, prijzen, oppervlakte. En uiteindelijk de marketing en het begeleiden van verkoop of verhuur.”

Het in Amsterdam gevestigde CBRE, dat in Nederland 2000 medewerkers telt, doet hetzelfde aan de zakelijke kant. “We kwamen elkaar al vaak tegen.”

Woningtekort

Het enorme tekort aan woningen en de problemen en obstakels bij de plannen om de komende tien jaar 175.000 nieuwbouwhuizen in groot-Amsterdam neer te zetten, spelen een rol bij de overname. “Versnelling van woningbouw is zeer wenselijk,” zegt Voogd, “maar bouwen in Nederland is complex. Dat kan komen door regelgeving of andere factoren.”

“We hebben altijd al met regelgeving te maken of tenders van de gemeente met allerlei voorwaarden, tot aan de woninggrootte of de verdeling van woningsoorten (sociale huur, vrije sector -red) toe. Daar moet de ontwikkelaar zijn weg in zien te vinden.”

Na de overname, waarover geen financiële details worden bekendgemaakt, blijft Eefje Voogd Makelaardij zelfstandig actief met dertig makelaars. “Wij houden onze naam. We blijven in het eigen kantoor gevestigd. Ik blijf de baas. Het is meer het bundelen van krachten. Zij geven mij de kans om breder te worden en verder te groeien.”

Groei

“En wordt het mogelijk om ook buiten Amsterdam actief te worden. De consument trekt ook de stad uit, wij gaan mee. We hebben al een project gedaan in Utrecht, dat beviel heel goed. CBRE stelt ons in staat ambities waar te maken en verder te groeien.”

Het bedrijf blijft ook actief in de traditionele makelaardij. “De basis van ons bestaan is de verkoop en koop van huizen. CBRE gaat nu voor het eerst de consumentenkant doen. Het consumentencontact blijft het belangrijkst. We blijven de makelaar op de hoek.”