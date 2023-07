Grootste drukte op Schiphol moet nog komen: ‘We kunnen niet beloven dat er geen rijen staan’

Nieuwe zomerchaos is vooralsnog uitgebleven op Schiphol, maar de grootste drukte komt er nog aan. De komende drie dagen vertrekken bijna 216.000 vakantiegangers vanaf de luchthaven. ‘Ik kan niet beloven dat er geen rijen staan, maar we zullen ze zoveel mogelijk voorkomen.’

Spreek nooit een ‘floorwalker’ aan met: mag ik u een vraag stellen? “Ik zeg dan altijd meteen terug: eentje maar,” zegt Julia, floorwalker in vertrekhal 2 van Schiphol. “Met een glimlach. Dat breekt meteen de spanning.”

Ze levert, samen met 150 collega’s, eerste hulp bij Schipholstress. Reizigers die het even niet meer zien zitten, klampen de in fel paarse hesjes geklede Schipholmedewerkers aan die als reddingsboei midden in de reizigersgolven staan. “Domme vragen bestaan niet,” zegt ze.

Maar toch: al te vaak is de openingszin ‘Ben ik hier op Schiphol?’ “Dat begrijp ik wel; mensen zijn zenuwachtig, zeggen eigenlijk: sta ik hier wel goed? Het is aan ons om ze gerust te stellen.”

Druktechaos

Vorig jaar hield Schipholpersoneel zich niet zo makkelijk staande. Op de hoogtijdagen van de druktechaos – reizigers moesten soms urenlang wachten voor ze door security konden, vluchten werden geannuleerd, er stonden honderden meters lange rijen buiten – ontstonden zelfs opstootjes.

Nu stroomt de vakantiedrukte met de gebruikelijke reisstress door, zien ze ook in het regiecentrum Passage van de luchthaven, boven de vertrekhal in terminal 3. Op beeldschermen is elk hoekje en gaatje van de luchthaven te bespioneren. Een medewerker zoomt in op een pluk mensen in de vertrekhal, om te peilen of zich hier een ophoping voordoet. Het blijkt mee te vallen.

Op de hele luchthaven, zowel in de vertrekhallen als ‘achter de douane’, zijn punten waar de boel beter niet kan vastlopen. “Alles grijpt in elkaar,” zegt operationeel directeur Patricia Vitalis van Schiphol. “Als het druk is, zoals nu bij aankomst, heeft dat ook effect op de bagagestroom.” Actief ingrijpen is het sleutelwoord. “Als het bij zulke ‘filters’ vastloopt, kunnen we actief reizigers naar andere plekken leiden. Passagiers zijn net water, het stroomt alle kanten op.”

‘Druk, maar in de hand’

De afgelopen twee weekenden, toen regio’s midden en zuid aan de schoolvakantie begonnen, was het volgens Schiphol ‘ouderwets druk, maar beheersbaar’ op de luchthaven. 95 procent van de reizigers stroomde na hoogstens een kwartier wachten door de veiligheidscontrole.

Dit weekend, als het laatste stuk Nederland op vakantie gaat, zal het niet anders zijn, voorspelt de luchthaven. De komende drie dagen vertrekken bijna 216.000 vakantiegangers. Met vrijdag bijna 75.000 vertrekkers blijft het aantal reizigers beneden de kritische grens van maximaal 78.000 passagiers die Schiphol deze zomer dagelijks hanteert in de vertrekhallen. Zoals het er nu naar uitziet, beleeft Schiphol op 25 augustus zijn topdag, met in totaal 217.000 vertrekkende, aankomende en overstappende reizigers. De luchthaven lijkt erop voorbereid.

Dat was een jaar geleden wel anders. Aan de vergadertafel van het Apoc, het zenuwcentrum van Schiphol in een van de WTC-torens, werden toen door de luchthaven, luchtvaartmaatschappijen, marechaussee en bedrijven moedeloos veel problemen opgevoerd die de ingrediënten vormden van maandenlang vergald vakantieplezier. Zelfs een flinke tempering van het maximumaantal passagiers, waardoor vluchten geschrapt, verplaatst of opgehouden werden, bood geen soelaas. Pas op 15 mei 2023 werden alle beperkingen afgeblazen.

De sfeer in het Apoc (Airport Operations Centre, door ingewijden vorig jaar vilein bestempeld als ‘Apoc-alyptisch’) is deze keer heel wat gemoedelijker. Kleurden op de beeldschermwand van het controlecentrum dagdelen toen onveranderlijk alarmrood, nu tonen ze vriendelijk groen. Op één pesterig rood blokje na. “Daar moeten we nog ingrijpen.”

Meer dan duizend nieuwe beveiligers

Dat is een prestatie, want het aantal reizigers ligt deze zomer vrijwel op pre-coronaniveau. Toch zullen er deze keer geen wachtrijen onder tenten tot ver voorbij de parkeergarages van Schiphol reiken, bezweert operationeel directeur Vitalis. Sinds het annus horribilis zijn meer dan duizend nieuwe beveiligers aangenomen en vanaf de afgelopen meivakantie zo’n vierhonderd extra medewerkers voor in de bagagekelders en op het platform.

Dat zijn er nog niet genoeg. “Er zit veel zorg bij afhandeling,” erkent Vitalis. “Het is mijn rol om te voorkomen dat passagiers er last van krijgen. Ik zal eerlijk zijn: dat is een forse uitdaging. Bij afhandelaren gaat het om personeelstekorten op specifieke plekken, zoals vliegtuigen slepen. Dat vergt tijd.”

KLM lukte het wel om voldoende mensen te werven. “Alleen al op het platform en bij bagage zijn er zeshonderd mensen bij gekomen,” zegt Mathieu Essenberg, bij KLM verantwoordelijk voor de gang van zaken op Schiphol. “Dat was niet makkelijk, het is een spannende arbeidsmarkt. Maar het is gelukt. We hebben op het platform meer mensen in vaste dienst dan ooit tevoren.”

De slag is nog niet gewonnen. “Vergis je niet, we moeten deze zomer keihard ons best doen. Er staat heel wat druk op de ketel. En na de zomer moeten we meteen aan de gang voor volgend jaar. We hebben tot de volgende zomer nog honderden mensen nodig.”

Ook Essenberg voorziet geen nieuw drukte-infarct. “We zijn de afgelopen meivakantie goed doorgekomen. In de zomer is het aantal reizigers meer gespreid. Het aantal reizigers in de pieken ligt nu 15 tot 20 procent lager.”

Vertraagde vluchten

Nu de rijenchaos bedwongen lijkt, wordt oude tegenslag beter voelbaar. Gemiddeld vertrekt deze zomer slechts 65 tot 70 procent van de vluchten vanaf Schiphol met minder dan een kwartier vertraging. Het oponthoud wordt vooral veroorzaakt door de chaos in het Europese luchtruim, dat als confetti is versnipperd en geteisterd wordt door stakingen van verkeersleiders in een trits buitenlanden.

Het aantal compensatieclaims van vertraagde reizigers ligt daardoor al boven de klachtenhausse van vorig jaar, zegt Tom van Bokhoven van Vlucht-vertraagd. In juni verzamelde zijn claimbureau al 30.000 meldingen, terwijl dat er in de hele chaoszomer van 2022 70.000 waren.

“Luchtvaartmaatschappijen hebben hun activiteiten niet goed op orde. Vorig jaar gebruikten ze de drukte op Schiphol als bliksemafleider. Dat kan nu niet meer,” meent Van Bokhoven. Over de ingrepen op de luchthaven is hij beter te spreken. “Maar het wordt spannend bij welke partijen – afhandelaars, Schiphol, marechaussee of beveiliging – de stop eruit springt. Bij het minste of geringste gaat het weer mis bij Transavia.”

Problemen verschuiven

Van Bokhoven ziet op Schiphol een verschuiving van de problemen. Van plekken die tot vertraging en gemiste vluchten leiden naar plekken waar dat niet geldt: de aankomst. In mei rapporteerden vakbonden lange wachttijden bij de koffercarrousels, omdat bij de afhandeling van bagage de focus op vertrek ligt en de personeelstekorten zijn verschoven naar aankomende vluchten.

Ook staan bij aankomst vaak lange rijen bij de paspoortbalies, waar reizigers die van buiten het Schengengebied zijn aangekomen gecontroleerd worden. Van Bokhoven: “We zien de klachten binnenstromen, alleen valt het buiten enige vorm van consumentenbescherming.”

Het probleem is volgens majoor Michiel van Leeuwen, plaatsvervangend brigadecommandant Grensbewaking van de marechaussee, inmiddels wel beter in de hand. “Qua capaciteit zijn we goed op orde,” zegt hij bij de paspoortcontrole boven vertrekhal 2. “We spreken sneller marechaussee-eenheden elders in het land aan om taken op de luchthaven uit te voeren. Ik kan niet beloven dat er geen rijen staan, maar we zullen ze zoveel mogelijk voorkomen.”

Vaker wachten bij aankomst

Van Leeuwen bevestigt dat aankomende reizigers onderaan de keten staan. “Transfer en vertrek gaan voor, ten opzichte van aankomst. Dat betekent dat aankomende reizigers vaker moet wachten bij de paspoortcontrole.”

“Bij transfer zijn de kortste overstaptijden gemiddeld vijftig minuten. We willen voorkomen dat men de vlucht mist en soms een dag moet wachten. Reizigers die van Schiphol vertrekken, hebben twee tot drie uur de tijd en aankomst is niet tijdsgebonden.”

Terugkerende vakantiegangers hoeven zich volgens Van Leeuwen overigens geen zorgen te maken. “Richting einde zomervakantie komen meer reizigers op Schiphol aan. Dan zullen we personeel naar de aankomstcontroles verschuiven.”