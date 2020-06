Grootste deel bomen Rozengracht wordt toch niet gekapt

Het grootste deel van de bomen op de Rozengracht hoeft nu toch niet te worden gekapt. De gemeente heeft het ontwerp voor de herinrichting aangepast.

Verkeerswethouder Sharon Dijksma zegt dat zij het aanvankelijke ontwerp heeft veranderd nadat een meerderheid van de buurtbewoners heeft laten weten het niet eens te zijn met de herinrichting van de verkeersader. “We hebben het zo weten aan te passen dat bijna alle bomen behouden kunnen blijven.”

Afgelopen zomer werd bekend dat tijdens het vernieuwen van de Rozengracht waarschijnlijk alle 33 bomen zouden sneuvelen. Dat leidde tot uitgebreid protest, een deskundige noemt het een ‘ongehoorde’ actie. “Het is mogelijk dat een aantal bomen worden gekapt, maar dit heeft er alle schijn van dat het probleem op de makkelijkste manier wordt opgelost: gewoon alles omhakken. Voor de duidelijkheid: het overgrote deel van de bomen verkeert in topconditie.”

30 k/m per uur

Ook nieuw in de aangepaste plannen is een verlaging van de maximumsnelheid: auto’s mogen daar straks nog maar dertig kilometer per uur gaan rijden. Daarnaast is in het ontwerp opgenomen dat de trambaan verhoogd en vrijliggend wordt aangelegd. Nood- en hulpdiensten kunnen bij calamiteiten gebruik blijven maken van de trambaan. Taxi’s en dienstvoertuigen moeten de rijweg gebruiken.

Er komt in de nieuwe plannen meer ruimte voor voetgangers, er komen aparte laad- en losplekken en er komen ondergrondse afvalcontainers. Dijksma: “Met dit nieuwe ontwerp zorgen we voor een mooie en veilige straat waar tegelijkertijd de doorstroming van het openbaar vervoer zo goed mogelijk is gewaarborgd.”

De Rozengracht is een ingewikkelde straat: auto’s laden en lossen op de rijbaan, waardoor fietsers vaak moeten uitwijken. Auto en tram zijn met elkaar verweven. Het gevolg is dat de tram regelmatig moet wachten om daarna weer extra snelheid te maken. Daarnaast blijken auto’s er hard te rijden. Op de stoepen is door terrasjes, afval, fietsen en scooters weinig ruimte om te lopen.

Minder ruimte voor auto’s

De vernieuwing van de Rozengracht is onderdeel van het Programma Oranje Loper. Dit programma vernieuwt de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en vaste bruggen van de Raadhuisstraat tot het Mercatorplein. De bruggen zijn honderd jaar oud, in slechte staat en moeten worden vervangen. Het is de bedoeling dat in de straten meer ruimte komt voor voetgangers, fietsers, groen en de tram en minder ruimte voor auto’s.

De werkzaamheden zullen veel impact hebben. Het werk gebeurt in fases, de gemeente werkt aan een uitvoeringsplan. Volgend jaar begint het werk aan de bruggen. Aan het einde van dit jaar wordt bekend of er meerdere bruggen tegelijk worden vervangen.

Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 1 juli een besluit over de plannen van het college voor de herinrichting van de Rozengracht. De eventuele startdatum van de werkzaamheden is nog niet bekend.