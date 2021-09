Grootste ADE-event direct na persconferentie afgelast

Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Volgens de organisatie voldoet het event niet aan de gestelde voorwaarden van het demissionaire kabinet. Ongeplaceerde evenementen zijn vanaf 25 september alleen toegestaan met een capaciteit van 75 procent en mogen tot uiterlijk middernacht duren.

“Het is bizar,” stelt organisator Allan Hardenberg. “Overal in de wereld en in Europa vinden alweer festivals plaats zoals vroeger: in Amerika, Engeland, Duitsland, België, Roemenië. Alleen hier in Nederland blijft de overheid ons maar dooie mussen voorhouden. Ze weten verrot goed dat festivals met 75 procent bezetting niet haalbaar zijn.”

Op het festival zouden onder anderen Afrojack, Armin van Buuren, David Guetta, Nicky Romero en Tiësto optreden. Ook wordt op AMF doorgaans de nummer 1 dj van de ‘DJ Mag Top 100' bekendgemaakt. Vorig jaar, toen ADE vanwege de pandemie ook niet doorging, werd de winnaar geprojecteerd op het Paleis op de Dam. Ook dit jaar wordt aan een ‘alternatieve uitreiking' gewerkt.

Alda schuift AMF nu een jaar door naar zaterdag 22 oktober 2022 in de Johan Cruijff Arena. De tickets blijven geldig.

Overleg met gemeente

De organisatie van ADE gaat komende dagen samen met de gemeente Amsterdam inventariseren wat de opties zijn. “Dat AMF niet doorgaat, wil niet zeggen dat daarmee heel het Amsterdam Dance Event van de baan is,” beklemtoont een zegsman van het event. “AMF is een onderdeel van ADE. Het is buitengewoon vervelend voor organisator Alda dat zij deze beslissing hebben moeten nemen. Met de nu aangekondigde maatregelen zien wij nog zeker mogelijkheden om een ADE te organiseren en wij gaan nu met de gemeente inventariseren hoe we daar vorm aan kunnen geven.”