Grootschalige zoekactie naar vermiste UvA-studente levert opnieuw niets op

Sumanta Bansi. Beeld Opsporing Verzocht

De 23-jarige Bansi wordt sinds 18 februari 2018 vermist en sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar. Naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht van 25 juni kreeg de politie meerdere tips binnen met nieuwe informatie. De politie startte aan de hand daarvan een onderzoek in en rondom het Robbenoordbos in Wieringerwerf, ten noorden van Amsterdam.

Volgens de politie was er deze week geen directe aanleiding om opnieuw te zoeken in het Robbenoordbos, maar was het een vervolgstap. “Het is een groot gebied dat de vorige keren nog niet helemaal was bekeken.”

Zwanger

Bansi begon in 2016 met haar studie biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze woonde bij een bevriend echtpaar in Hoorn. In de zomer van 2017 raakte de studente onverwachts zwanger. Daardoor ontstonden er spanningen in haar omgeving. In overleg met het gezin waar ze woonde, pleegde ze abortus.

In 2018 raakte Bansi opnieuw zwanger. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de studente naar het buitenland is vertrokken. Ook is zelfmoord onwaarschijnlijk, want de jonge vrouw zou blij geweest zijn met haar zwangerschap.

In november 2018 werd de politie pas op de hoogte gesteld van de vermissing toen een priester uit Rotterdam daar melding van maakte. De familie uit Hoorn, waar Bansi woonde, heeft de vermissing niet gemeld. Tot op heden is onduidelijk wat daar de reden voor is.