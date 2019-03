Grootschalige fraude met sociale huurwoningen

De woningzoekenden betaalden drie tot zevenduizend euro per woning aan de criminelen. Het fraudeteam van woningcorporatie Ymere heeft de fraude ontdekt.



Dit maken Ymere en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) vrijdagavond bekend. Zeven valse dossiers zijn door het fraudeteam onderschept. De fraudeurs presenteerden zichzelf als doorstromers die al heel lang een huurhuis hadden en daarom met voorrang in aanmerking kwamen voor een andere sociale huurwoning.



In werkelijkheid hadden ze geen huis hadden of kwamen niet in aanmerking zouden komen voor een sociale huurwoning. Nog vele andere verdachte verhuringen via Woningnet worden door Ymere en andere corporaties onderzocht.



Professionele bende

Ymere en AWFC spreken van een "professionele bende". De namen van de criminele bemiddelaars zijn doorgegeven aan de politie. De corporatie heeft ook de fraudeurs die in de sociale huurwoningen zijn gaan wonen op de korrel. Alle andere Amsterdamse woningcorporaties zijn gealarmeerd en doorzoeken momenteel hun eigen administratie op woonfraude.



Egbert de Vries, directeur van de AFWC, zegt dat de corporaties dankzij Ymere weten op welke fraude ze moeten letten. Hij heeft goede hoop dat daarom nieuwe gevallen worden voorkomen. Andere corporaties hebben volgens De Vries overigens al sterke aanwijzingen dat valse bemiddelingen bij hen momenteel ook voorkomen.



Illegale onderverhuur

"Dit gaat om fraude met documenten," aldus De Vries. "Daarnaast kampen we ook met illegale onderverhuur." In totaal betreft het volgens eerdere schattingen ruim tien procent van alle sociale huurwoningen, ofwel tussen de 16.000 en 18.000 sociale huurwoningen.



Ymere ontdekte de documentfraude enkele weken geleden. Twee medewerkers van het fraudeteam stuitten op "onregelmatigheden" bij kandidaat-huurders. Na verder graven concludeerde Ymere dat het niet ging om incidentele vervalsingen, maar om structurele fraude.



Coen Springelkamp, woordvoerder van Ymere, zegt dat de criminelen professioneel te werk gingen. "Inkomensverklaringen, uittreksels uit het Bevolkingsregister, alles behalve het ID-bewijs zag er volgens onze expert, Sonja Vink, bedrieglijk echt uit."



Vink werkt al meer dan vijftien jaar in het fraudeteam. Zij is de meest ervaren collega van haar ploeg met zeven mensen, maar zegt nog nooit zo'n professionele aanpak te zijn tegengekomen.



"Wij delen alle informatie met Amsterdamse corporaties en collega's in de rest van het land," zegt Springelkamp. "We doen dat omdat we vermoeden dat de fraude ook elders speelt. Ruim een jaar geleden werd een soortgelijke fraude ontdekt in Den Haag."



In geval van fraude worden huurcontracten vernietigd en komen huurders op straat te staan. De fraudezaak komt op een gevoelig moment. De Tweede Kamer vergadert volgende week over het onderwerp. Woonfraude in Amsterdam beweegt zich al vele jaren rond de tien procent, maar waarnemers denken dat het ook wel twintig procent kan zijn.



