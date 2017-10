Grootschalig misbruik parkeerplekken voor gehandicapten vermoed

Van een parkeervergunning maken 10.437 Amsterdammers gebruik. Daarnaast hebben zich 16.719 gehandicapten van buiten de stad aangemeld voor een parkeerkaart voor een jaar.



Een verdacht hoog aantal, vindt het stadsbestuur, en een analyse van de beschikbare gegevens voedt die argwaan. Zo blijken veel houders van parkeerkaarten voor bezoekers van de stad in werkelijkheid in Amsterdam te wonen. Een substantieel aantal kentekens voor een parkeervergunning blijkt voorts niet op naam van een gehandicapte te staan, maar op naam van een stichting of een leasemaatschappij.



Vrees tot afschaffing

In een groot aantal gevallen is de houder van vergunning of kaart taxichauffeur. Of overleden, dat komt ook geregeld voor. Ook opmerkelijk: de aanvragers van de parkeerkaart wonen in Amsterdam, maar het kenteken van hun auto's is geregistreerd in 187 verschillende gemeenten.



In een notitie aan de raad schrijft het college dat bij de regeling altijd is uitgegaan van goed vertrouwen, maar dat er nu toch zal moeten worden gehandhaafd. Dat gebeurt ook op verzoek van de gehandicapten, die vrezen dat misbruik zal leiden tot afschaffing van de regeling.



Het komt nu al voor dat ogenschijnlijk gezonde gehandicapten bij het uitstappen van de auto door wildvreemden worden uitgemaakt voor oplichter.