Groots afscheid ter ere van Roy Ristie afgelast: ‘Risico op coronabesmetting te groot’

Roy Ristie overleed vorige week op 68-jarige leeftijd. Beeld Nosh Neneh

‘De geest van Roy is verbinding en bouwen, niet breken en besmetten. Roy was grappig en gezellig maar pakte verantwoordelijkheid, juist voor zijn mensen,’ schrijven de organisatoren in een Facebook-bericht. ‘Het besmettingsgevaar tijdens een wandeling in Covidtijd, met als risico dat besmettingen in Zuidoost toe kunnen nemen, is een verantwoordelijkheid die wij nu niet kunnen en willen dragen, omdat onze doelstelling is om Roy geestelijke rust te brengen. En hem vooral positief te blijven herdenken en eeuwig te memoreren.’

Mediaman, organisator, ondernemer en gangmaker Roy Ristie overleed afgelopen vrijdag op 68-jarige leeftijd. Naar aanleiding van zijn dood werd in de Bijlmer een groot afscheid voorbereid, inclusief speciale uitzendingen op lokale radiostations, een afscheidsbijeenkomst en een treurmars door het stadsdeel waarvoor hij zo belangrijk is geweest.

Laatste groet

Iedereen die alsnog afscheid van Ristie wil nemen, kan dat zondag tussen 12.00 en 17.00 uur doen in het Afscheidshuis Amsterdam-Zuidoost. Een mondkapje en een geldige QR-code zijn daarbij verplicht.

Ristie zal in Suriname worden begraven. De kist met zijn lichaam wordt dinsdag naar Paramaribo gevlogen.