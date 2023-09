Grootouders doodgebeten baby Robin moeten strafzaak bijwonen van rechter

De 8 maanden oude Robin was bij zijn opa en oma toen hond Storm (niet op de foto), ogenschijnlijk uit het niets, het kind aanviel. Beeld Getty Images/iStockphoto

Een zaak met alleen maar verliezers. Als dit rechtbankcliché ergens op van toepassing is, dan is het wel op die van de in 2019 doodgebeten baby Robin. Het 8 maanden oude jongetje was bij zijn opa en oma in Diemen toen hond Storm, ogenschijnlijk uit het niets, het kind aanviel en in zijn hoofdje beet. Het jongetje had geen schijn van kans tegen de uit de kluiten gewassen herder. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Dat niemand de dood van baby Robin heeft gewild staat vast. Het drama heeft een diepe krater geslagen in de familieverhoudingen. Inmiddels zijn de ouders van Robin uit elkaar. De moeder verwijt haar inmiddels ex-schoonouders dat ze onachtzaam zijn geweest op de gevaren van hond Storm; ze had nog gewaarschuwd voor het dier. Een mediationtraject kon de partijen niet dichter bij elkaar brengen.

Grootouders afwezig

Het Openbaar Ministerie beschouwde het drama als een ongeluk en besloot de zaak te seponeren. Dat was voor de moeder van Robin onverteerbaar. Zij startte een zogenaamde artikel 12-procedure. Door justitie te dwingen haar ex-schoonouders te vervolgen, hoopte ze antwoorden te krijgen op de vragen die ze nog had. Daarnaast hoopte ze te bereiken dat mensen zich bewuster worden van de gevaren van honden.

Het gerechtshof besloot in februari vorig jaar dat de zaak toch voor de rechter moest komen. De zaak zou vrijdag worden behandeld. De advocaten van de grootouders hadden van tevoren laten weten dat hun cliënten niet aanwezig zouden zijn bij de behandeling van de zaak. “Ze zitten er compleet doorheen. Ze kunnen het domweg niet aan,” aldus advocaat Mark-Jan Bouwman.

Dat wekte de nodige wrevel van de rechtbank, die van tevoren had aangegeven dat het ‘zeer wenselijk’ zou zijn als de grootouders wél zouden verschijnen. Uiteindelijk besloot de rechtbank om de zaak tot nader order aan te houden en de grootouders bij de volgende zitting te verplichten aanwezig te zijn.

Dat de zaak opnieuw is uitgesteld, zet de verhoudingen tussen de familieleden nog verder op scherp. “Mijn cliënte had gehoopt dat we vandaag allemaal zouden winnen,” aldus advocaat Wendy van Egmond, die de moeder van Robin bijstaat. “Door de zaak te behandelen kan het worden afgesloten.”