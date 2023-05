Grootmeester Jan Timman kijkt live naar schaakfinale: ‘Carlsen had zeker van deze twee gewonnen’

In het Max Euwe Centrum geeft schaaklegende Jan Timman commentaar bij de finale van het WK Schaken in Kazachstan. Beeld Dingena Mol

De zon schijnt uitbundig op de eerste echte lentedag van het jaar, maar daar is in het krappe Max Euwe Centrum, vlak achter het Leidseplein, weinig van te merken. Onder een systeemplafond en tussen propvolle boekenkasten vol schaaklectuur kijken zo’n veertig mannen geconcentreerd naar een diascherm. Ze luisteren aandachtig naar schaakgrootheid Jan Timman, die de finale van het WK Schaken, een partij die 5000 kilometer verderop in Kazachstan wordt gespeeld, van kundig commentaar voorziet.

“Gaat die loper naar a2 dan krijg je een iets actievere stelling,” zegt Timman. “Nu dreigt de partij toch een beetje te verwateren.” De partij tussen Ian Nepomniasjtsji en Ding Liren is een kleine 2 uur bezig, en is minder spectaculair dan de meeste van de voorgaande 13 potten die de flegmatieke Rus en de introverte Chinees de afgelopen 3 weken tegen elkaar speelden in de Kazachse hoofdstad Astana. De spanning is dan ook immens: ieder foutje kan de schakers de wereldtitel kosten.

Best of the rest

Jan Timman weet hoe het is om een wereldkampioenschap te spelen: in 1993 streed hij tegen Anatoli Karpov, en verloor. Het was een gemankeerde tweekamp, omdat Garri Kasparov en Nigel Short, die eigenlijk om het wereldkampioenschap zouden strijden, uit onvrede over de vergoeding een eigen bond hadden opgericht. Timman en Karpov waren ‘the best of the rest’.

Eenzelfde sluier hing over de WK-strijd in Kazachstan: omdat Magnus Carlsen geen zin had zijn titel te verdedigen mochten ‘Nepo’ en Liren het tegen elkaar opnemen. Het werd, tegen alle verwachtingen in, een zinderende strijd, waarin opzienbarende partijen vol ingenieuze openingstrucjes en onbegrijpelijke blunders elkaar opvolgden. “Het niveau lag lager dan in tweekampen tussen Karpov en Kasparov,” oordeelt Timman streng. “Carlsen had zeker van deze twee gewonnen.”

Voorbereiding uitgelekt

De meeste schaakliefhebbers zullen er niet om malen: die genoten de afgelopen weken van een dolle achtbaanrit, met maar liefst 6 winstpartijen, waar doorgaans remises de norm zijn. Het meest bizarre moment was toen de voorbereiding van Liren uitlekte. Twee anonieme, recent aangemaakte accounts op een schaaksite bleken in de weken voorafgaand aan het WK precies dezelfde openingen geoefend te hebben als Liren speelde. Bruikbare informatie voor het kamp-Nepo, al zeiden beiden schakers dat het lek niet van doorslaggevende betekenis was voor het verloop van de strijd.

De laatste volwaardige partij loopt zaterdag uit op een uitputtingsslag: Nepo en Liren houden elkaar urenlang in evenwicht, en in het Max Euwe Centrum dommelt geregeld een van de aanwezige mannen weg – vrouwen ontbreken deze middag. Af en toe doet iemand een suggestie (“Paard naar e4, dat is toch een goede zet?”), die meestal op zakelijke wijze door Timman wordt afgewimpeld (“dat leidt tot grote problemen op de koningsvleugel, dat moet je niet willen als wit”).

Pas na 6,5 uur is zaterdag de partij in Kazachstan ten eind: remise. Het betekent dat de dag erna een tiebreak (een serie partijen met beperkte denktijd) zal uitwijzen wie zich wereldkampioen mag noemen. Daarin wint Ding Liren, na wederom een heroïsch gevecht op de 64 velden. Nepo zal voorlopig hetzelfde lot treffen als Jan Timman: de op een na beste van de rest.