Groot zeilschip Indiase marine voor een week aangemeerd in Amsterdam

Beeld Sophie Saddington

Het eerste zeilschip van de Indiase Marine is op doorvaart naar Antwerpen en voer vorige week Amsterdam binnen. De imposante witte driemaster heeft twintig zeilen aan boord en heeft in vijftien jaar al flink wat wereldreizen gemaakt.

Kapitein Praveen Kumar (39) is net als alle andere bemanningsleden nooit eerder in Amsterdam geweest. Al vanaf april maakt het zeilschip een reis om de wereld vanaf de vaste ligplaats Kochi, aan de zuidwestkust van India. Het voornaamste doel is het trainen van de mariniers in opleiding, van wie de meesten rond tussen de 18 en 20 jaar zijn. Praveen Kumar: “Daarnaast leren onze studenten door de rondreis ook de wereld en culturen kennen. Dat is een belangrijk onderdeel van deze oefening.”

Relaties onderhouden

Het zeilschip vaart ook langs verschillende steden in de wereld om diplomatieke relaties te onderhouden.

De bemanningsleden geven graag een kijkje in de keuken en nodigen Amsterdammers daarom de komende dagen uit aan boord. Tot 16 juli kun je op het indrukwekkende zeilschip een rondleiding krijgen, terwijl de mariniers in opleiding druk in de masten klauteren en de zeilen controleren.

Alle bemanningsleden krijgen naast hun werkzaamheden op het schip de mogelijkheid het centrum van Amsterdam te verkennen. De meesten doen dat met een bezoek aan een museum of gaan opzoek naar souvenirs voor hun familie in India. Want, zegt kapitein Praveen Kumar: “Na maanden op zee wil je eigenlijk niets liever dan weer naar huis, de beste plek van de wereld.”

De INS Tarangini was in 2015 ook in Amsterdam, als onderdeel van de vloot van het maritieme evenement Sail.