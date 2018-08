Groot Wassink uit zorgen over racisme tijdens herdenking

Gif van racisme

Vanwege het 35-jarige jubileum pakt de organisatie groot uit met een programma van bijna drie uur. Onder de sprekers is waarnemend burgemeester Rutger Groot Wassink.



Groot Wassink waarschuwde voor racisme en discriminatie hier en nu, op de arbeidsmarkt, in het uitgaansleven, in het dagelijks leven. "Het gif van racisme is ook hier."



Hij sprak zijn zorgen uit hoe gewoon verwijten en vooroordelen zijn geworden in het taalgebruik in de politiek. "Hoe genormaliseerd het is dingen te roepen die verdeeldheid zaaien en niets anders oproepen dan haat."



Fijntjes verwees Groot Wassink ook nog naar de uitspraken die minister Stef Blok onlangs deed op een bijeenkomst voor diplomaten, dat hij geen land kent met een vreedzame multiculturele samenleving.



Groot Wassink: "Ik weiger te geloven dat het genetisch bepaald is dat we niet kunnen samenleven. Amsterdam laat zien dat het kan."



Twee minuten stilte

Ook dichter-activist Jerry Afriyie, voorzitter Roy Hofwijks van de stadsdeelcommissie in Zuidoost en voorzitter John Leerdam van het platform voor Caribische Nederlanders zullen op de herdenking spreken.



Een skinhead stak de Antiliaanse Duinmeijer op 20 augustus 1983 neer in het centrum. Het misdrijf wordt gezien als de eerste racistische moord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog.



De herdenking is om 17.45 uur begonnen. Onderdeel van het programma is een kranslegging met aansluitend twee minuten stilte. De minister van Sint Maarten n de plaatsvervangend gevolmachtigd minister van Curaçao zijn aanwezig.