Groot Wassink: ‘Tegenprestatie bijstand werkt niet’

Wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) zal zijn ongenoegen kenbaar maken in een brief aan de staatssecretaris en de plannen donderdag bespreken met andere gemeenten, die hier volgens hem ook niet op zitten te wachten. “Ik overleg regelmatig met de staatssecretaris, maar onze volgende afspraak zal minder leuk zijn,” zegt hij.

Zijn ongenoegen betreft het voornemen van Van Ark om bijstandsgerechtigden te verplichten een passende tegenprestatie te leveren aan de gemeente waar zij hun uitkering van ontvangen. Dat kan variëren van vrijwilligerswerk tot het aanvaarden van schuldhulpverlening. “De gemeenten moeten iedereen een passend aanbod doen,” zeg Van Ark.

‘Zo werkt het niet’

Directe aanleiding is het vernietigende rapport van Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de Participatiewet. Sinds 2015 zijn de bijstand, de sociale werkvoorziening en de regeling voor jonggehandicapten die kunnen werken ondergebracht in de Participatiewet. Deze wet heeft voor de betrokken groepen niet tot verbetering geleid.

Al vijf jaar moeten gemeenten een verordening hebben die regelt dat de bijstandsgerechtigde iets moet doen voor de uitkering. De sanctie, bijvoorbeeld een verlaging van de uitkering als iemand niets doet, wordt niet uitgevoerd. “De vrijblijvendheid moet eraf,” zegt Van Ark.

Bij Groot Wassink gaan ‘alle alarmbellen af’ als de tegenprestatie aan de orde komt. “Zo’n maatregel helpt niet en leidt niet tot een verbetering van de kansen van mensen die werk zoeken, dat blijkt ook uit de evaluatie van het SCP,” zegt hij.

Bijstandsgerechtigden – Amsterdam telt er zo’n 40.000 – doen volgens de wethouder al vrijwilligerswerk. “Maar we moeten accepteren dat voor een groep mensen dit het eindstation is, of dat twintig uur per week vrijwilligerswerk het maximaal haalbare is.”

Groot Wassink verzet zich tegen het wereldbeeld dat mensen met een uitkering vanzelf aan een baan komen, als zij maar voldoende worden gedwongen. “Zo werkt het niet.”

In de Tweede Kamer verwerpen oppositiepartijen SP en PvdA de plannen. “We gaan er alles aan doen om te voorkomen dat dit doorgaat,” zegt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. “De staatssecretaris doet precies het verkeerde.”