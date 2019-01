Groot Wassink: de campagnetaal van Rutte doet geen pijn

Ik voel niet de behoefte om hier enorm verontwaardigd over te zijn

"We moeten voorkomen dat Amsterdam en Den Haag te veel tegenover elkaar komen te staan," aldus Groot Wassink. "In Den Haag realiseren ze zich niet altijd hoe belangrijk woorden kunnen zijn."



Rituele dans

Ook Amsterdamse politici scheppen er genoegen in om Haagse collega's de maat te nemen. Groot Wassink deed daar vrolijk aan mee toen hij de verkiezingen had gewonnen.



"Dat is een rituele dans, we hebben er een beetje een spelletje van ­gemaakt. Dat is niet erg, zolang we maar niet het punt van verzuring bereiken. Ik beschouw de woorden van Rutte vooral als campagnetaal."



Burgemeester Femke Halsema heeft Rutte geappt dat hij alleen ranja krijgt als hij binnenkort langskomt.



"De volgende keer dat ik Rutte zie, bied ik hem een glas witte wijn aan," zegt Groot Wassink. "Maar ik voel niet de behoefte om hier enorm verontwaardigd over te zijn. Dat is niet in ons belang."