Groot urban sportcentrum komt op plaats TunFun

Freerun trainingsruimte Vrog, naast de Jaap Edenbaan. Beeld Rowin Ubink

Parkour- en freerunningclub Vrog en ISH Dance Collective zullen de nieuwe urban sportlocatie samen gaan vormgeven en uitbaten, schrijven ze in een persbericht. Vrog heeft al ruim 450 actieve leden en zit 2015 in een hal van 670 vierkante meter op het terrein bij de Jaap Edenbaan in Oost. ISH Dance Collective won in 2020 de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor de dansvoorstellingen waarin hiphop, freerunning, skaten en BMX centraal staan.

Marco Gerris van ISH zegt dat dansers en urban sporters eigenlijk al twintig jaar naast elkaar staan op het toneel, maar daarbuiten twee gescheiden werelden vormen. Met het nieuwe urban sportcentrum hoopt hij de twee werelden dichter bij elkaar te brengen. “Het is voor mij ontzettend gaaf om betrokken te zijn bij dit initiatief, waar voor het eerst al die mensen en disciplines samen kunnen trainen,” zegt hij. “Ons doel is om naast de trainingsfaciliteiten ook een podium te creëren voor allerlei publieke events, zoals dance battles en workshops. Dit initiatief is voor de ontwikkeling én het behoud van danstalenten voor Amsterdam van groot belang.”

Urban sports

Volgens Vrog-voorzitter Peter de Jong zijn urban sports ‘booming’ en zal de nieuwe locatie ‘Amsterdam in één klap ook internationaal als urban sports-stad op de kaart zetten’. Het sportcentrum wordt naar verwachting in het voorjaar van 2022 geopend. Het project wordt privaat gefinancierd en wil daarnaast een crowdfundingtraject starten.

Het nieuwe urban sportscentrum past bij de ambitie van de stad om uit te groeien tot urban sportstad. De gemeente wil dat jongeren meer ruimte krijgen om te skateboarden, breakdancen, 3x3 basketballen, inline skaten of freerunnen.

TunFun ging vorig jaar december failliet en sindsdien staat de locatie leeg. Twee maanden geleden werd de inboedel geveild.