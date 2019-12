Groot tekort aan schoenen voor daklozen, ook politie zamelt in

Een slapende dakloze op de Stadhouderskade. Beeld ANP

De inloophuizen van de organisatie worden naar eigen zeggen iedere dag door zeker 600 daklozen bezocht. ‘En bijna geen enkele dakloze loopt op normale schoenen,’ schrijft de organisatie in een bericht. ‘Het is meestal niet toegestaan om langer ergens te zitten; ze krijgen boetes en worden weggestuurd. Ze worden gedwongen constant in beweging te blijven. Dit doen ze op veel te kleine en te smalle schoenen.’

Vooral het tekort aan mannenschoenen vanaf maat 42 is groot. Er zijn honderden paren nodig. De organisatie ontvangt het liefst brede, stevige en warme schoenen. Mensen die schoenen over hebben, kunnen die inleveren bij de inloophuizen van de Regenboog Groep. Bovendien worden schoenenwinkels die schoenen over hebben - gebruikte of nieuwe paren - opgeroepen te helpen.

Ook de medewerkers van politiebureau Amsterdam Centrum-Burgwallen helpen mee bij de inzamelingsactie. Op Facebook vragen zij ook om sokken, warme truien en winterjassen in te leveren op het bureau aan de Nieuwezijds Voorburgwal 35 of bij een van de locaties van de Regenboog Groep. ‘Plunder de kast van je familie en geliefden en help daklozen de winter door!’ aldus de politie op sociale media.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@politie_burgwallen) op 10 Dec 2019 om 5:23 PST

Heb je geen schoenen over maar wil je wel helpen? Dat kan door SCHOEN te sms’en naar 4333. Daarmee doneer je eenmalig drie euro die de Regenboog Groep gebruikt om schoenen te kopen.