Groot onderhoud straten De Wetbuurt in Amsteldorp stuit op verzet

Buurtbewoners zijn fel tegen de herinrichting van Amsteldorp. Beeld Daphne Lucker

Het is een héér-lij-ke plek, zegt Annemiek Voor in ’t holt over Amsteldorp, de woonwijk vlak achter het Amstelstation. “Ontzettend rustig, heel groen. Er zijn huur- en koophuizen, waardoor hier veel verschillende mensen wonen, jong en oud. Kinderen kunnen hier veilig buitenspelen, mensen kennen elkaar. Echt een stukje dorp in de stad.”

Toch is er wat aan de hand in deze ogenschijnlijke idylle, specifiek in De Wetbuurt, het zuidelijke deel van Amsteldorp, tussen de Weespertrekvaart en de Gooiseweg. De gemeente gaat binnenkort namelijk beginnen met groot onderhoud. Er wordt opnieuw bestraat, stoepen worden vernieuwd en verbreed, bomen die slecht groeien worden vervangen en de riolering en ondergrondse elektriciteitskabels worden vernieuwd.

Prima idee, zou je zeggen, maar bij een inloopavond twee weken terug kwamen de bewoners erachter dat de straten tijdens deze operatie volgens nieuwe richtlijnen zullen worden ingericht. Volgens de plannen wordt in een deel van de Von Liebigweg en achterliggende straten eenrichtingsverkeer ingesteld, worden er bijna tachtig parkeerplaatsen opgeheven en moeten hier en daar groen en stukken trottoir wijken. De nieuwe inrichting zou de doorstroming van het verkeer en de veiligheid op straat ten goede komen. Buurtbewoners bestrijden dat ten zeerste en willen de ingrepen, die al met al anderhalf jaar zullen gaan duren, koste wat kost voorkomen.

Fictief probleem

“Het is een slechte oplossing voor een fictief probleem,” zegt Jochem Floor, die er al ruim tien jaar woont en secretaris van Vereniging Buurtbeheer Amsteldorp is. “Er is maar één toegangsweg voor auto’s naar onze buurt, dus van problemen met onveiligheid, doorgaand verkeer of doorstroming is hier helemaal geen sprake. Het is hier zo rustig, je kunt er letterlijk een kanon afschieten. Met deze veranderingen verpest je het leefklimaat voor de komende dertig jaar.”

Annemiek Voor in ’t holt verwacht veel problemen als parkeerplaatsen worden opgeheven en straten eenrichtingsverkeer worden. “Als je zo veel plekken in een straat verwijdert, heeft dat invloed op het hele buurtje. De bewoners moeten nu langer op zoek naar een nieuwe plek. En door het eenrichtingsverkeer zullen ze meer rondjes moeten rijden, wat alleen maar drukte op zal leveren en de straten juist onveiliger zal maken.”

Hans Blom woont al 56 jaar in Amsteldorp – hij is er geboren – en ziet de herinrichting absoluut niet zitten. “Ze zijn helemaal van het padje af,” zegt hij kwaad.

Blom is timmerman, en vertelt dat veel buurtbewoners een dergelijk beroep hebben. Die parkeerplekken zijn dus bittere noodzaak. “Dit is van oorsprong een arbeidersbuurt. Veel mensen werken in de bouw en hebben ook een bedrijfsauto. ’s Avonds staat het dus gewoon vol in de straat.”

Hij rekent snel uit dat hij en zijn naaste buren acht auto's hebben. “En er komen vier plekken voor terug. Waar moeten al die auto’s heen?”

Schandalig

Blom is ook boos over hoe het stadsdeel met hem en zijn medebewoners omgaat. De inloopavond werd vlak voor de zomervakantie gehouden en de werkzaamheden moeten nog tijdens deze vakantie beginnen. “Ze willen dat niemand zich ermee gaat bemoeien,” zegt Blom. “Ik vind het schandalig dat dit gebeurt zonder met de bewoners in gesprek te gaan.”

De herinrichting is er volgens de groep buurtbewoners een waarvan zij ingrijpende gevolgen zullen ondervinden – maar inspraak is volgens de gemeente niet nodig, omdat er geen sprake zou zijn van een herinrichting.

Ruim honderd Amsteldorpers hebben een bezwaarbrief aan het stadsdeelbestuur ondertekend. Tot nu toe zonder succes: de stoeptegels, kabels en rioleringsbuizen liggen al klaar op straat en de werkzaamheden gaan volgens het stadsdeel gewoon eind augustus van start.