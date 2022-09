Groot liquidatieproces Marengo rond Taghi gaat verder, leger ingezet voor veiligheid

Taghi en de zijnen hebben volgens het OM een reeks liquidaties laten plegen. Beeld ANP / ANP

Taghi en de zijnen hebben volgens het OM een reeks liquidaties laten plegen. Het monsterproces, dat in maart 2018 met de eerste inleidende zittingen van start ging, is voor Nederland van ongekende proporties en heeft van meet af aan onder hoogspanning gestaan.

Terwijl de zaak liep, werd de broer van kroongetuige Nabil B. vermoord, gevolgd door zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. De zittingen zijn omgeven met extreme veiligheidsmaatregelen, waarvoor ook het leger is ingezet.

Cryptocommunicatie

Marengo draait onder meer om zes moorden. De verklaringen van Nabil B. vormen een van de pijlers onder het bewijs dat het OM heeft aangedragen. Daarnaast is een grote hoeveelheid leesbaar gemaakte cryptocommunicatie van groot belang. Daarin wordt onomwonden en vaak op uiterst grove en cynische toon over de moorden gesproken. De verdachten, in totaal zeventien, hebben op een enkele uitzondering na niets willen zeggen.

Eind juni eiste het Openbaar Ministerie tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi (44) en vier vermoedelijke handlangers een levenslange gevangenisstraf. Voor september staan negen zittingsdagen in de Amsterdamse gerechtsbunker gepland. Woensdag komt het voorarrest van de diverse verdachten aan bod. Donderdag vindt een zogeheten regiezitting plaats in de zaak tegen Saïd Razzouki (50), de vermoedelijke rechterhand van Taghi. De strafeis tegen hem – naar verwachting eveneens levenslang – moet het OM nog uitspreken.

Rechterhand Taghi

De behandeling van Razzouki’s zaak loopt achter op de rest, omdat hij pas vorig jaar december is uitgeleverd door Colombia, waar hij in februari 2020 werd aangehouden. Zijn huidige advocaten zijn later in de zaak gekomen en hebben van de rechtbank tijd gekregen om zich in te lezen in het omvangrijke dossier.

Vanaf vrijdag pleit de advocaat van Taghi en twee prominente medeverdachten, Inez Weski. Voor dit betoog zijn vijf dagen uitgetrokken.

De uitspraak van de rechtbank wordt pas volgend jaar verwacht.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister de Taghi podcast