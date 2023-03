Groot ledscherm op de Dam moet weg van rechter

Ledscherm boven restaurant Majestic op de Dam. Beeld VVAB

Ledschermen zoals die op de Dam tasten het beschermde stadsgezicht van de Amsterdamse binnenstad aan, zo stellen de VVAB en Wijkcentrum d’Oude Stadt. Reden voor de organisaties om in actie te komen. Bewegende reclames zijn namelijk sinds 2020 verboden, desondanks duiken achter winkelruiten vaker ledschermen op.

Op het handhavingsverzoek van de VVAB ging de gemeente niet in; het led-scherm dat enkele jaren terug boven het restaurant van horecaondernemer Won Yip werd geïnstalleerd, bleef. Daarop tekende de vereniging in 2021 bezwaar aan, maar ondanks dat de bezwaarschriftencommissie de VVAB gelijk gaf, weigerde het stadsdeel het advies op te volgen.

Verbod

De kwestie zette zich voort bij de rechter, die de VVAB nu in het gelijk stelt. De gemeente had het handhavingsverzoek moeten inwilligen en dus handhavend moeten optreden, luidt het oordeel. De reclame-uitingen op het ledscherm blijken namelijk inderdaad in strijd te zijn met het verbod op bewegende reclames op straat.

“We zijn heel tevreden met het feit dat we gelijk hebben gekregen,” reageert Govert Janssen, voorzitter van de VVAB. “Maar we zijn er nog niet. In de oude binnenstad zijn meer van die bewegende reclames te zien en die willen we ook weg hebben. We blijven dus doorgaan met het indienen van handhavingsverzoeken.”

De rechtbank heeft de gemeente opgedragen om binnen zes weken te reageren met een nieuw besluit ten aanzien van hun handhaven.

