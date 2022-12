Groot feest op straat in Amsterdam na WK-winst Marokko, ME grijpt in op Mercatorplein

Na de historische overwinning van Marokko op Spanje op het WK voetbal, kwamen honderden feestvierders op verschillende plekken in Amsterdam samen om de overwinning te vieren met toeters, tamboerijnen en vuurwerk. Op het Mercatorplein liep de feestvreugde wat uit de hand en heeft de ME moeten ingrijpen.

Marokko heeft zich gekwalificeerd voor de kwartfinale op het WK voetbal in Qatar. Na een spannende wedstrijd tegen Spanje barstte het feest los in Amsterdam-West. Op verschillende plekken tussen Plein ’40-’45 en de Burgemeester De Vlugtlaan kwamen honderden Marokkofans bijeen. Ze staken vuurwerk af en zwaaiden met vlaggen.

Ook op het Mercatorplein was een menigte bijeengekomen om te vieren dat Marokko in een zenuwslopend duel won van Spanje. Feestvierders speelden op Marokkaanse tamboerijnen, zongen en dansten. Mensen in auto’s en op scooters toeterden vrolijk en er werd gezwaaid met Marokkaanse vlaggen. Sommige winkels rond het plein sloten dinsdag eerder de deuren wegens de wedstrijd. Ook waren er rond 17.30 uur al zogenoemde buurtvaders op het plein in fluorescerende hesjes.

Noodbevel

Vanaf de Jan van Galenstraat werden auto’s in de richting van het Mercatorplein omgeleid. Rond 19.30 werd het vuurwerk op het Mercatorplein steeds luider. Wat begon met vrolijke knallen, zorgde ervoor dat autoalarmen in de buurt afgaan. Desondanks was rond 20.00 de sfeer op het plein nog steeds gezellig, tot de politie opriep om het plein te verlaten en er vuurwerk naar een politiebus werd gegooid.

Om 20.25 uur werd een noodbevel afgekondigd voor het Mercatorplein. Daarmee dwong de politie iedereen om het plein te verlaten. De politie begon met het ‘schoonvegen’ van het plein. De mobiele eenheid liep in linie mensen van het plein af. Daarbij hielden de agenten de wapenstok in de hand en honden aan de lijn. Op het Mercatorplein was ook een waterkanon aanwezig, maar dat werd niet gebruikt.

De politie Amsterdam meldde dat er vuurwerk werd afgestoken en op auto’s werd gedanst. Ook werd er volgens de politie met vuurwerk naar hen gegooid. Ze verzocht ‘onruststokers om huiswaarts te keren en thuis het feest rustig verder te vieren’.

Indische buurt

Op het kruispunt van de Molukkenstraat en de Insulindeweg in de Indische buurt kwamen rond de 100 mensen bijeen. Ook zij staken wat vuurwerk af, auto’s met Marokkaanse vlagen reden toeterend langs. De politie was aanwezig.

Op het Javaplein waren families bij elkaar om de overwinning van Marokko op Spanje te vieren.

De spanning liep hoog op in de Meervaart in Amsterdam-Osdorp. Beeld Joris van Gennip

In de Indische buurt vierden families de overwinning van de Leeuwen van de Atlas. Beeld Paul Vugts

Den Haag In de Haagse Schilderswijk kwamen honderden Marokkofans bijeen. Op de Vaillantlaan in het midden van de wijk was het een drukte van jewelste. Vlaggen, vuurwerk, getoeter: zo eensgezind als Marokko speelde, zo vieren de supporters ook vreugde. De mobiele eenheid roept de feestende menigte op om te vertrekken. De politie meldt op Twitter dat de menigte zwaar vuurwerk afsteekt. Volgens de politie hebben de meeste aanwezigen gehoor gegeven aan de oproep. Op de Vaillantlaan kan het verkeer sinds 20.00 uur weer doorrijden. Er zijn drie mensen aangehouden. Eerder liepen overwinningsfeesten van Marokko uit op ongeregeldheden. Na de overwinning tegen België op 27 november kwamen honderden feestvierders bijeen op het Mercatorplein. Daarbij werd vuurwerk afgestoken en twee deelvoertuigen in brand gestoken. Ook de volgende poulewedstrijd tegen Canada (2-1 voor Marokko) waren er opstootjes rond Mercatorplein en Plein ’40-’45. Daarbij werden 9 personen aangehouden.