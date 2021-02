Groot feest in Vondelpark ten einde door ingrijpen politie

Een groot feest zondagavond in het Vondelpark is beëindigd door de politie. Op het feest werden de coronaregels niet nageleefd, is op de beelden op sociale media te zien.

Om 20.15 uur reden tien politiebusjes het park in om een einde te maken aan het feest. Door deze ingreep van de politie zijn bijna alle feestgangers uit het park vertrokken. Rond 20.25 uur was het park weer grotendeels verlaten. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden.

Op beelden van Video in Verzet, dat eerder verslag deed van verschillende coronaprotesten, is een grote menigte feestgangers te zien. Ook is te zien dat de dansende en zingende aanwezigen geen anderhalve meter afstand houden en dat ze geen mondkapjes dragen.

Een woordvoerder van de politie riep de feestgangers op om naar huis te gaan: “Dit is echt onacceptabel en we zijn ons aan het voorbereiden om in te grijpen.” Na de oproep van de politie om het feest te verlaten om 20.00 uur is een deel van de groep vertrokken.

Honderden aanwezigen

Een aanwezige sprak van honderden mensen die aan het feesten waren. De feestgangers dansten op harde muziek en dronken veel alcohol.

Op zondagmiddag mengde er op het Museumplein al een grote groep demonstranten en recreanten die van de vroege voorjaarsdag kwamen genieten. Een deel van hen zou zich, nadat de demonstratie tegen de coronamaatregelen in opdracht van burgemeester Femke Halsema werd ontbonden, verplaatst hebben naar het Vondelpark.

De politie heeft eerder ook al moeten ingrijpen bij feesten in het park. Ook toen waren honderden mensen aanwezig die harde muziek aan hadden staan en alcohol dronken. Ook heeft de politie eerder een minifestival afgebroken in het park waarbij ook veel mensen aanwezig waren.