Groot feest in het Vondelpark, politie gaat ingrijpen

Extreem druk in Vondelpark tijdens lente achtige zondag. Beeld Joris van Gennip

Op beelden van Video in Verzet, dat eerder verslag deed van verschillende coronaprotesten, is een grote menigte aan feestgangers te zien. De politie liet rond 19:45 weten dat ze gaan ingrijpen om de menigte feestgangers uit elkaar te halen.

Een woordvoerder van de politie roept de feestgangers op om naar huis te gaan: ‘Dit is echt onacceptabel en we zijn ons aan het voorbereiden om in te grijpen.’

Eerder vandaag riep de gemeente al op om drukke menigtes te mijden in de stad. Het Vondelpark was zo een plek in de stad waar het door de hele dag heen door het lenteweer druk was. Ook verzamelde hier, na het protest op het Museumplein, veel demonstranten.