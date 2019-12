Grond onder speelplaatsen Oosterpark beoordeeld

Geïnteresseerden deden in november mee aan een informatiewandeling over de staat van het Oosterpark. In het midden (met tas) Ernst Sonneveldt, voorzitter van Stichting Herstel Oosterpark. Beeld Jean-Pierre Jans

De grond onder en rondom de Natuurspeelplaats, Speelplaats de Slinger en het grasveld rondom het Pierenbadje is in november beoordeeld op de aanwezige hoeveelheid lood, meldt de gemeente woensdag. Er zijn monsters van de bovenste laag grond, de laag waarmee kinderen in contact komen, afgenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat er rondom de Natuurspeelplaats en Speelplaats de Slinger geen verhoogde loodwaarden zijn gevonden. In het Pierenbadje is een iets verhoogd loodgehalte aangetroffen, maar volgens de gemeente zit die nog steeds zo ver onder de landelijke norm dat er geen maatregelen worden getroffen.

Stadsdeelbestuurder Ivar Manuel: “Bewoners hoeven zich geen zorgen te maken en kunnen met hun kinderen genieten van een veilig en schoon Oosterpark.”

De Stichting Herstel Oosterpark eiste in november dat de bodem van het park onderzocht zou worden. De Stichting presenteerde toen Zwartboek Verdubbeling Oosterpark: van Amsterdam tot hoteltuin. In dat rapport wordt gewezen op de slechte staat van het park na de renovatie van 2015. Er is sprake van grote bomensterfte, de waterhuishouding (met name de afwatering) is dramatisch en de grond bleek op verschillende plaatsen sterk verontreinigd.