Groep mannen overvalt sportwinkel Bijlmerplein

Screenshot van een filmpje dat een omstander maakte van de overval. Beeld Dumpert

De politie vermoedt dat de overval onderdeel is van een reeks overvallen op sportwinkels van JD Sports in verschillende landen. Zo werd woensdag in Brussel een sportwinkel beroofd op een soortgelijke manier: een groep drong met wapens de zaak binnen en nam een groot aantal spullen mee. Ook in Londen beroofde een groep een winkel van de sportketen.

De overvallers in Zuidoost zijn allemaal weggekomen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoek en roept iedereen die meer weet op informatie te delen. Op Dumpert.nl gaat een filmpje rond van de overval, gemaakt door een omstander. Hierin is te zien hoe een stuk of zes overvallers uit de winkel wegrennen.