Groep ‘levensgevaarlijke’ Schotten gezocht in Amsterdam

De vijf Schotten maken deel uit van een grote criminele organisatie en worden verdacht van het plegen van zware vergrijpen, waaronder ontvoeringen, martelingen en moorden. Beeld Opsporing Verzocht

De mannen, 25 tot 46 jaar oud en afkomstig uit de beruchte achterstandswijk Ruthersglen in Glasgow, worden beschuldigd van het lidmaatschap van een criminele organisatie en gezocht voor onder meer ontvoeringen, martelingen en moorden.

De broers James (46) en Barry (42) Gillespie, alias ‘James Gardener’ en ‘Eamon Fitzpatrick’, zouden de groep leiden en al zeker twintig jaar vooral in het buitenland verblijven.

Met name in Amsterdam zouden ze zich onder valse identiteiten voordoen als vastgoedontwikkelaars. Ook elders in Nederland (Rotterdam, Eindhoven) en in België, Frankrijk en Spanje zouden ze geregeld onderduiken.

Dat heeft de politie dinsdagavond gemeld in televisieprogramma Opsporing Verzocht. ‘Scotty’ Hughes werd op de avond van de liquidatie van de in Amsterdam-Nieuw-West woonachtige misdaadblogger Martin Kok al aangehouden, maar na verhoor weer vrijgelaten.

Vlinderscrime

De recherche was er al snel van overtuigd dat hij Kok in de val lokte voor de huurmoordenaar die hem moest doodschieten. Hij had tegenover Kok gesuggereerd dat hij vertegenwoordiger was van een bedrijf in onder meer peperdure, versleutelde PGP-Blackberry’s, dat op Koks misdaadblog Vlinderscrime.nl zou willen adverteren.

Toen Hughes en Kok op 8 december 2016 hotel Citizen M in de Prinses Irenestraat in Amsterdam-Zuid uit liepen – Hughes met een ijsmuts op zijn hoofd, waarmee hij zich duidelijk van Kok onderscheidde – liep een man op het duo af die een vuurwapen op Koks hoofd richtte. Het wapen ‘klikte’, haperde en de man vluchtte. Kok had niets door.

De twee togen naar Koks favoriete seksclub Boccaccio in Laren. Toen ze daar ’s nachts vertrokken en Kok in de van zijn vader geleende auto was gestapt, schoot waarschijnlijk dezelfde schutter hem dood achter het stuur.

Gebrek aan bewijs

Hughes werd wel verhoord, maar vrijgelaten bij gebrek aan bewijs dat hij iets met de moord van doen had.

Gaandeweg groeide bij de recherche de overtuiging dat hij als lokker had gefungeerd, en dat de voortvluchtige, beruchte Ridouan Taghi opdracht had gegeven voor de zoveelste liquidatie. Kok had als eerste uitgebreid over Taghi en diens getrouwen gepubliceerd en had daarna ook al een aanslag met een zware autobom overleefd doordat de bom tijdig was opgemerkt – voor café-restaurant ’t Klein Kalfje aan de Amstel. Ook bij die aanslag waren veronderstelde getrouwen van Taghi betrokken – onder wie de Utrechtse criminelen Anouar ‘Zwartkat’ B. en Zakaria A.

Anouar B. is inmiddels in Marokko veroordeeld voor een andere moord waartoe Taghi opdracht zou hebben gegeven, Zakaria A. zit in Nederland vast, samen met een trits andere verdachten die bij vele liquidaties, mislukte aanslagen en moordplannen betrokken zouden zijn geweest.

Europol

Nu Europol onder codenaam Escalade internationaal jaagt op het Schotse kwintet, bracht de Nederlandse politie dinsdag meer informatie naar buiten.

De broers Gillespie zouden zich van straatdealers uit de ‘ruige buitenwijk’ hebben ‘opgewerkt’ tot zeer zware criminelen (die ook zaken zouden doen met de beruchte Ierse Kinahan-clan). Hun drie handlangers zouden ‘het vuile werk opknappen’.

Christopher Hughes zou zich behalve met de moord op Kok met drugshandel hebben beziggehouden voor de organisatie. Jordan Owen (25) zou voor een speeltuin vol spelende kinderen in 2017 in Glasgow de 23-jarige Engelsman Jamie Lee hebben doodgeschoten. James White (42), alias ‘Jamie Smith’ of ‘Don’, zou ook voornamelijk bij drugshandel betrokken zijn.

De vijf ‘straatvechters’ vallen op door hun zware Schotse accent en hebben volgens de Schotse politie ‘extreem korte lontjes’. De politie hoopt dat woningmakelaars of particuliere verhuurders in met name Amsterdam (enkele van) de mannen herkennen.

De Schotse autoriteiten hebben voor de gouden tips die leiden naar hun aanhouding 5.000 pond uitgeloofd (ongeveer 5.800 euro).